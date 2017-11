Diogo Dalot, Jorge Fernandes, Galeno, André Pereira e agora Bruno Costa. São estes os nomes de jovens promessas do FC Porto que Sérgio Conceição já promoveu à equipa principal dos "dragões". A chamada do jovem médio de 20 anos não deixa, contudo, de surpreender já que sucede quando os portistas vão disputar um importante jogo na Turquia, frente ao Besiktas, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

No clube desde 2009, altura em que tinha apenas 12 anos, Bruno Costa foi subindo de escalão naturalmente e, depois de se destacar ao serviço dos juniores, deu, esta época, o salto definitivo para a formação B do FC Porto, onde se assumiu como peça-chave para António Folha e é habitual titular. Até ao momento, leva dois golos marcados em 12 partidas disputadas e, a seu favor, tem a polivalência demonstrada. Além do centro do terreno, Bruno Costa pode desempenhar funções nas alas, como extremo.

Bruno Costa não deverá, contudo, ser "lançado às feras" em Istambul, num jogo que pode já garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Champions aos "dragões" - para que tal aconteça, o FC Porto precisa de vencer o Besiktas e esperar que o RB Leipzig não faça o mesmo no terreno do Mónaco.

Sérgio Conceição convocou 20 jogadores para a deslocação a Istambul.

Guarda-redes: José Sá e Casillas;

Defesas: Ricardo Pereira, Maxi, Diogo Dalot, Felipe, Marcano, Diego Reyes, Alex Telles e Layún;

Médios: Danilo, André André, Herrera, Sérgio Oliveira, Óliver e Bruno Costa;

Avançados: Corona, Hernâni, Brahimi e Aboubakar.

