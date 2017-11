O Santa Clara, da II Liga, afastou, neste domingo, o primodivisionário Desportivo de Chaves, vencendo os transmontanos por 2-0. O triunfo dos açorianos foi o único que colocou fora da corrida a um lugar no Jamor uma equipa da I Liga nos duelos disputados nesta quarta eliminatória da prova.

PUB

Fernando, aos 19 minutos, e Vítor Alves, aos 25’, marcaram os golos do segundo posicionado da II Liga perante o 14.º classificado do primeiro escalão, que falhou uma grande penalidade.

O Santa Clara tornou-se assim num dos quatro clubes da II Liga apurados para os oitavos-de-final, juntamente com Académica, União da Madeira e Cova da Piedade, juntando-se aos primodivisionários Sporting, FC Porto, Benfica, Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense, e Marítimo. Farense, Vilaverdense e Caldas são, para já, os representantes do Campeonato de Portugal.

PUB

Resultados Sporting-Famalicão 2-0

FC Porto-Portimonense 3-2

Benfica-V. Setúbal 2-0

Rio Ave-Sp. Braga 1-0

Oliveirense-Marítimo 2-2 (2-3 a.p.)

Farense-Leixões 2-1

Moreirense-Felgueiras 1932 5-2

Praiense-Vilafranquense 1-1 (3-2 a.p.)

Caldas-Arouca 1-1 (3-1 g.p.)

Académica-Nacional 1-0

U. Leiria-Desp. Aves 0-3

Santa Clara-Desp. Chaves 2-0

Sp. Ideal-Cova da Piedade 1-4

Vizela-Vilaverdense 2-2 (2-4 g.p.)

U. Madeira-Freamunde 4-2

V. Guimarães-Feirense 20h15

Bem perto de conseguir juntar-se aos açorianos na condição de tomba-gigantes esteve a Oliveirense. E a vítima teria sido o Marítimo. É que os insulares estiveram a perder em duas ocasiões, mas garantiram a passagem à fase seguinte no prolongamento, vencendo por 3-2.

Aos 36 minutos, Apolo Silva adiantou a Oliveirense, com Rodrigo Pinho a empatar ainda antes do intervalo, aos 41'.

No segundo tempo, aos 83', Apolo Silva bisou e recolocou a equipa da casa na frente, mas Rodrigo Pinho surgiu novamente para estragar a festa da Oliveirense, aos 90’+3'. No prolongamento, o brasileiro chegou ao hat-trick, aos 105’, fixando o resultado final e garantindo a passagem maritimista.

Bem estiveram também Caldas e Farense, clubes do Campeonato de Portugal (terceiro escalão nacional) e que eliminaram emblemas de escalões superiores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Caldas afastou o Arouca, clube que há um ano competia na I Liga. A equipa da região oeste do país levou a partida com o Arouca até ao desempate por grandes penalidades, depois de Tarzan para os caldenses e Barnes para os arouquenses terem marcado durante o período regulamentar. Sem que o empate se tivesse desfeito no prolongamento, a equipa da casa foi mais certeira nos penáltis (3-1).

Também o Farense voltou a viver uma tarde de glória. A equipa que durante muitos anos competiu na I Liga voltou ontem a surpreender uma equipa de escalão superior na Taça de Portugal, ao vencer o Leixões, da II Liga, por 2-1, virando o marcador. Depois de, na ronda anterior, ter eliminado, também no Estádio de São Luís, o primodivisionário Estoril (1-0), o líder da Série E do terceiro escalão nacional bateu, desta vez, o quarto classificado da II Liga.

Destaque ainda para o triunfo da Académica sobre o Nacional. Num duelo entre duas equipas que até há bem pouco tempo jogavam na I Liga, um golo do capitão Marinho (62’) foi o suficiente para manter a formação de Coimbra em competição, marcando ainda com um triunfo a estreia do treinador Ricardo Soares como técnico da “briosa”.

PUB