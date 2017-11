Cerca de um mês depois de ser derrotada em casa pela Lazio (1-2), a Juventus sofreu neste domingo a segunda derrota nesta época na Serie A e vai terminar a 13.ª jornada da prova a quatro pontos do líder Nápoles. Em Génova, a Sampdoria chegou a ter três golos de vantagem, mas permitiu que a Juventus reduzisse a diferença nos últimos minutos (3-2).

A poucos dias de defrontar o Barcelona e ainda na luta com o Sporting pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a hexacampeã italiana Juventus teve um ensaio falhado no Luigi Ferraris. Com algumas poupanças de Massimiliano Allegri - Buffon, Alex Sandro, Douglas Costa e Dybala ficaram no banco -, a “vecchia signora” esteve perto de ser goleada.

A realizar um bom campeonato, a Sampdoria adiantou-se no marcador aos 52 minutos, com um golo do avançado colombiano Zapata, e numa fase em que Allegri arriscou (entrada de Dybala) marcou dois golos no espaço de oito minutos: Lucas Torreira (71’) e Gianmarco Ferrari (79’).

A emoção ainda voltou ao jogo, depois de a Juventus marcar por duas vezes no período de descontos (Higuain e Dybala), mas a reacção da equipa de Turim revelou-se tardia e a Sampdoria não deixou fugir os três pontos.

Com este desaire, a Juventus fica a quatro pontos do Nápoles, que na véspera derrotou o AC Milan de André Silva, e pode ser ultrapassada por Inter e Roma, que estão a apenas um ponto com menos um jogo.

