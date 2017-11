O britânico Rob Huff (Citroën) venceu este sábado a corrida principal da etapa de Macau do Mundial de Carros de Turismo (WTCC) e tornou-se no piloto mais premiado em duas ou quatro rodas da história do antigo enclave português.

Rob Huff, que largou do primeiro lugar, ficou à frente do húngaro Norbert Michelisz (Honda) e do britânico Tom Chilton (Citroën), que subiram, respectivamente, ao segundo e terceiro lugares do pódio.

Apesar de se ter mantido a ordem da grelha de partida, a corrida principal do WTCC ficou marcada pela disputa pelo terceiro posto entre o britânico Tom Chilton e o argentino Esteban Guerrieri, que conduz o Honda Civic do português Tiago Monteiro, que falhou a etapa de Macau.

Guerrieri, que largou da quinta posição, chegou a ascender ao terceiro posto, mas Chilton ultrapassou-o na última volta ao Circuito da Guia depois de o argentino ter visto a bandeira preta e branca (advertência por conduta antidesportiva), caindo para o quarto lugar.

Já o sueco Thed Björk (Volvo), actual líder do Mundial do WTCC, não foi além do quinto posto, enquanto o holandês Nicky Catsburg (Volvo S60) foi 13.º, com ambos a perderem uma posição em relação ao arranque da corrida principal que, ao contrário da de abertura de sábado, decorreu sob nevoeiro e chuva miudinha.

Rob Huff, de 37 anos, conquistou a hoje a sua nona vitória no Circuito da Guia, tornando-se no piloto mais premiado em corridas de quatro rodas da história do Grande Prémio de Macau.

Tiago Monteiro falhou em Macau a terceira prova, por estar a recuperar de um violento acidente ocorrido em 7 de Setembro numa sessão de testes da Honda, em Barcelona. Com a penúltima etapa do WTCC concluída, o piloto português caiu para o sétimo lugar com 200 pontos, menos 55,5 do que o líder, o sueco Thed Björk (Volvo S60).

O português, que liderou até à prova anterior, no Japão, foi ultrapassado pelo húngaro Norbert Michelisz (Honda Civic), que soma 249 pontos. Já o holandês Nicky Catsburg (Volvo S60), que este sábado não pontuou, caiu para a quarta posição (21,5), sendo ultrapassado pelo piloto marroquino Mehdi Bennani (216 pontos). Em quinto surge Tom Chilton (210,5 pontos), seguido de Esteban Guerrieri (205 pontos).

O Mundial de WTCC termina no Qatar entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro.

