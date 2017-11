No topo da Serie A continua tudo equilibrado, apesar do segundo desaire da época da Juventus ter reforçado a liderança do Nápoles, mas quem assumiu neste domingo o protagonismo no campeonato italiano, pelos piores motivos, foi o Benevento. Após uma ascensão meteórica – em duas épocas subiu da Lega Pro (terceira divisão) para a Serie A -, o clube da “cidade das bruxas” entrou na história do futebol europeu: com 13 derrotas nas 13 primeiras jornadas, bateu o recorde de pior início de temporada nos cinco principais campeonatos da Europa.

Ao fim de 13 jornadas, há 35 pontos e cerca de 50 quilómetros a separar o primeiro e o último classificado do campeonato italiano. Se no topo o Nápoles continua o seu percurso quase perfeito – 11 vitórias e dois empates -, no extremo oposto o Benevento colecciona recordes e parece amaldiçoado.

Nascido em 1929, o clube da “cidade das bruxas” – segundo a lenda Benevento foi invadida no século XI pelos lombardos, que obrigaram os habitantes locais a aceitar os seus rituais pagãos, surgindo assim a crença da existência de bruxas na cidade -, já tinha sido notícia no final de Outubro ao estabelecer o pior arranque de sempre no campeonato transalpino - nove derrotas em outras tantas jornadas. Agora a (má) proeza dos “giallorrossi” ultrapassou fronteiras.

No Estádio Ciro Vigorito, os “feiticeiros” chegaram ao final do tempo regulamentar do duelo com o Sassuolo empatados a um golo, mas no quarto minuto do período de descontos Federico Peluso fez o golo que bate um recorde com 87 anos: o pior arranque de sempre nos principais campeonatos da Europa estava na posse do Manchester United desde 1930/31, com 12 desaires consecutivos.

