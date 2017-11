Um piloto da companhia portuguesa TAP está sob inquérito das autoridades francesas depois de, no início de Novembro, se ter enganado na pista do aeroporto de Nice, no Sul do país, em que deveria descolar. O voo acabou por se realizar, sob responsabilidade da Portugália, que operou esta ligação sob a marca TAP Express, de acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO.

Segundo um comunicado do Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), responsável pela segurança da aviação civil em França, o incidente é considerado "grave", apesar de não ter tido consequências maiores. Detectado o problema, o aparelho mudou de pista e acabou por descolar rumo ao destino, Lisboa.

Tudo aconteceu na noite de 6 de Novembro, quando um avião Embraer ERJ 190 se fez à pista errada para descolar daquela localidade na Côte d'Azur. O piloto terá confundido a pista que lhe havia sido indicada pela torre e teve de abortar a manobra quando já tinha percorrido quase 1000 metros e seguia a 92 nós (170km/h).

Segundo a descrição do caso disponível no site do BEA, o aparelho recebeu autorização para "se alinhar e descolar da pista 04L", mas devido a um erro do piloto o avião acabaria por se colocar na pista paralela a esta. "O controlador detectou o erro alguns segundos depois de o avião começar a rolar na pista, e solicitou a interrupção da descolagem", resume o BEA, acrescentando que o aparelho tinha percorrido 960 metros quando a manobra foi abortada. "O aparelho deu meia volta e colocou-se em posição na pista 04L, de onde partiu", conclui o gabinete.

Contactado pelo PÚBLICO, André Soares, da equipa de comunicação da TAP esclareceu que o voo é da responsabilidade da Portugália (PGA), actualmente uma subsidiária da TAP, confirmando que o voo se realizou normalmente depois de corrigido o erro. "Estamos a tentar averiguar junto da PGA quais os procedimentos que foram adoptados, mas até agora não podemos adiantar mais informações", disse aquele responsável.

