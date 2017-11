A campanha para a liderança do PSD também se faz no feminino. Este sábado, os dois candidatos à presidência do PSD, Rui Rio e Santana Lopes, estiveram no III Encontro de Mulheres Sociais-Democratas (MSD), que há muito ambicionam aprovar o estatuto que lhes permita criar uma estrutura de mulheres autónomas dentro do partido.

As Mulheres Sociais-Democratas querem ganhar mais voz e preponderância dentro da estrutura social-democrata e por isso convidaram os dois candidatos para ouvir as suas propostas e também para saber o que pensam sobre o facto de as MSD não terem existência estatutária.

O ex-presidente da Câmara do Porto foi o primeiro a falar e mostrou-se contrário a quaisquer alterações estatutárias no Congresso electivo, marcado para meados de Fevereiro, defendendo a realização de uma reunião magna exclusivamente para discussão de estatutos. "Neste momento, não mexia em nada e depois mexia a sério de cima em baixo, o que eu quero é justamente fazer uma revolução na forma de funcionar do partido", declarou Rui Rio, citado pela Lusa.

“Sou contra todas as alterações estatutárias no Congresso, todas, sem excepção. O PSD tem de funcionar de modo diferente, e tem de ter uma alteração estatutária muito bem-feita e muito bem pensada", disse o antigo-secretário-geral do PSD, que recusou responder se concorda com a integração das Mulheres Social-Democratas nos estatutos do PSD.

Já Pedro Santana Lopes pensa de forma diferente. “Não vou dizer que sou contra ou que não acho que seja aconselhável que existam propostas de alterações de estatutos ou alterações aos estatutos. É natural que existam, logo veremos, apreciaremos as que aparecerem e de espírito aberto”, defendeu.

"Sei que estão em curso propostas de alteração de estatutos de vários militantes, não só as vossas. Não tenho posição fechada", acrescentou, mostrando disponibilidade para analisar as várias propostas e a fazer sugestões às mesmas. Santana declarou que se ganhar as eleições, como espera, convidará Rui Rio para trabalhar no projecto de construção de uma alternativa ao Governo das esquerdas".

