Regresso do caso Tecnoforma

O caso Tecnoforma voltou a ser noticia visto que, apesar do Ministério Público (MP) ter arquivado o processo, o gabinete anti-fraude da Comissão Europeia (OLAF) diz que "Foram cometidas graves irregularidades, ou mesmo fraudes, na gestão dos fundos europeus", e quer a devolução dessas verbas. Ora para que não se perca mais tempo, convém que tanto Passos Coelho como Miguel Relvas, que eram na época, o primeiro consultor naquela empresa e o segundo, secretário de Estado do sector, sejam chamados novamente ao MP para serem interrogados, julgados, condenados ou ilibados. E peço pressa para que não venha a acontecer o mesmo que num caso semelhante, o famoso processo UGT/FSE que teve como arguidos os dirigentes daquela Central sindical, Torres Couto, João Proença, Rui O. Costa e José Veludo que depois de se ter arrastado pelos tribunais cerca de duas décadas, a montanha pariu um rato pois o colectivo de juizes absolveu todos os 36 arguidos e considerou atribuível o crime de burla na forma tentada ao tesoureiro José Veludo, mas que, claro está, já tinha prescrito. Para terminar apenas mais uma ajuda para vossa reflexão. Que terá a ver com tal sentença, muitas destas figuras pertencerem à Maçonaria?

Jorge Morais, Porto

Crime e simpatia

Passaram cinco meses sobre Pedrógão e um mês sobre os incêndios de 15 de Outubro, nos quais morreram mais de cem portugueses, vítimas do crime de homicídio por negligência, bem tipificado no direito que nos rege. Num país decente haveria acusados pelo Ministério Público (acusação em nosso nome) a defenderem-se nos nossos tribunais, mas, não vivemos num país decente, não tenhamos ilusões.

Qualquer cidadão minimamente atento não comprará a tese da fatalidade climática e muito menos acreditará na competência dos políticos e funcionários públicos envolvidos nestes tristes episódios; amigos, companheiros de partido e de faculdade do nosso primeiro-ministro.

Assistimos a um espectáculo lamentável de beijinhos e abraços e de solidariedade popular a meias com apoios públicos tirados a ferros e à promessa que não voltarão a fazer o mesmo, isso basta-nos? Se sim, é profundamente lamentável, a nossa indignação e exigência de justiça impõe-se em nome das vítimas!

Ezequiel Neves, Lisboa

