O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, veio a público pedir desculpa à Turquia depois de Mustafa Kemal Ataturk, fundador deste país, e de o seu actual Presidente, Recep Tayyip Erdogan, terem sido identificados como "inimigos" durante um exercício militar realizado em Stavenger, na Noruega. "Peço descupla por esta ofensa", declarou Stoltenberg, citado pelo diário inglês The Guardian.

Segundo o mesmo jornal, a Turquia retirou os 40 soldados que participavam no referido exercício militar, em protesto contra este incidente. Erdogan não perdeu a oportunidade para criticar os responsáveis da aliança atlântica, lamentando o sucedido durante uma reunião de líderes regionais do seu partido. "Assim, não pode haver união nem aliança", terá afirmado. Stoltenberg garantiu, por seu lado, que cabe à Noruega conduzir um inquérito e tirar consequências, insistindo que a "Turquia é um respeitado aliado da NATO, com um importante contributo para a segurança dos aliados".

O responsável pelo uso de duas fotos de Ataturk e Erdogan será um civil, contratado para prestar serviços, e não alguém do quadro da NATO, refere aquele diário londrino, tendo sido prontamente afastado, segundo o secretário-geral da organização.

O ministro da defesa norueguês também lamentou o episódio, garantindo que ele "não reflecte nem a política nem os pontos de vista" do país anfitrião deste exercício militar. "Peço desculpa por esta mensagem", afirmou Frank Bakke-Jensen.

