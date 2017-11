O presidente do Sinn Féin, Gerry Adams, faz neste sábado à noite um discurso “histórico”. Em Dublin, onde decorre o congresso do partido, vai confirmar que abandona a vida pública — retira-se ao fim de uma longa liderança de 34 anos.

PUB

Há que esperar para se saber se o discurso ficará na memória da Irlanda — começa a falar às 20h30, segundo o programa. Na História ficará de certeza. Adams só deverá reformar-se em 2018 — talvez no próximo congresso, talvez antes, espera-se que na sua comunicação anuncie uma data certa —, mas esta é a noite que completa a mudança geracional no Sinn Féin. Sai o que resta da geração ligada à violência republicana, entram novos líderes que não tomaram decisões nos quase 30 anos de luta armada que mataram mais de três mil protestantes e militares britânicos.

“Gerry Adams é notável. Ninguém, no mundo ocidental, manteve uma liderança durante tanto tempo como ele”, disse ao Politico Eamonn Mallie, comentador e co-autor do livro The Provisional IRA (1987). “Ele viu todos chegarem e partirem” — sobreviveu a cinco primeiro-ministros britânicos, seis irlandeses e cinco Presidentes dos EUA. Com um deles, Margaret Thatcher, iniciou contactos secretos em 1990 (quatro anos antes do cessar-fogo) com o IRA (Exército Republicano Irlandês) e o Sinn Féin, que culminariam com o Acordo de Sexta-Feira Santa (1998).

PUB

“Foi ele que levou os homens da linha dura a deporem as armas e a optarem pela via política, na senda de Mandela”, disse Eamon Mallie.

Adams sai do partido porque tem 70 anos, porque chegou o momento de renovar e porque com uma liderança desligada do passado do Sinn Féin — uma formação com existência política nos dois lados da fronteira — tem maiores possibilidades de cativar eleitorado na República da Irlanda. Nas eleições de 2016, o Sinn Féin obteve 13,8% dos votos (23 lugares no parlamento de Dublin); o Fine Gael do primeiro-ministro Leo Varadkar conseguiu 25,5% (50 lugares) e o Fianna Fáil 24,3% (44 lugares).

Uma subida no número de eleitores e de votos é essencial agora que o partido aprovou — na noite de sexta-feira — uma moção que lhe permite participar em coligações governamentais, o que estava proibido até agora.

Um antigo guerrilheiro do IRA que falou sob anonimato ao Guardian diz que Adams vai sair durante o ano que vem, mas deverá manter influência no partido porque a sua missão ainda não está completa. “Ele acha que ainda pode levar o partido ao poder no Sul, o que seria o seu último feito. Por isso deve manter-se por perto, nos bastidores, no controlo”.

Na Irlanda do Norte há um acordo de partilha de poder que já garante ao Sinn Féin uma participação no governo da região — governo que não existe desde Março, quando o partido que defende a unificação da ilha e representa a população católica conseguiu um resultado histórico e elegeu tantos representantes no parlamento de Belfast como o partido unionista mais votado, o DUP (que sustenta com os seus deputados no parlamento de Londres o governo minoritário dos conservadores de Theresa May).

Na Irlanda do Norte, a mudança geracional já aconteceu, precisamente antes das eleições — saiu outro histórico da luta republicana (outro homem chave no cessar-fogo do IRA em 1994), Martin McGuiness, que morreu em Janeiro. Foi a nova líder em Belfast, Michelle O’Neill, quem disse que se espera de Gerry Adams um discurso “histórico”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A vice-presidente do Sinn Féin em Dublin, Mary Lou McDonald, disse que o tema do discurso será precisamente “a mudança geracional”.

Quando anunciar oficialmente a retirada, esta noite, Adams abre caminho a que o Sinn Féin seja dirigido, na República da Irlanda e na Irlanda do Norte, por duas mulheres.

Analistas de outros partidos que falaram ao Irish Times e ao Guardian disseram que o discurso de Gerry Adams tem que ter um ponto obrigatório: um pedido de desculpas às vítimas do IRA. Martin McGuiness aceitou o seu passado ligado à violência (sem nunca assumir uma ligação directa ao IRA). Mas Gerry Adams nunca tocou no assunto.



PUB