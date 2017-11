O primeiro-ministro libanês Saad Hariri, que anunciou que se demitia durante uma visita à Arábia Saudita, chegou neste sábado a França onde disse pretender estar de volta ao seu país na semana que vem.

PUB

Mal chegou a Paris, Hariri telefonou ao Presidente libanês, Michel Aoun, para avisar que irá participar nas cerimónias do Dia da Independência do Líbano, na quarta-feira em Beirute, diz a agência de notícias Associated Press.

Hariri partiu para Paris depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter estado na Arábia Saudita e o ter convidado. Macron tentou solucionar um problema regional causado pela incerteza sobre Hariri. O primeiro-ministro libanês chegou à Arábia Saudita no início do mês para uma visita oficial, tendo ali anunciado, a 4 de Novembro, que se demitia por temer pela vida.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Líbano denunciou o sequestro do seu primeiro-ministro e, apesar dos desmentidos das autoridades de Riad e do próprio Hariri, o caso não ficou esclarecido. O Governo de Beirute não reconheceu a demissão, pelo que Hariri aterrará em Beirute como primeiro-ministro. E poderá então esclarecer o que se passou.

Porém, antes de sair de Riad, Hariri publicou no Twitter. Escreveu que foi a Riad para consultas sobre o futuro do Líbano e a sua relação com os países árabes e desmentiu os "rumores" sobre a sua detenção na Arábia Saudita.

A mediação de França deve-se a dois factores que estão interligados, explica a BBC: há uma boa relação enrte os dois países, que já foram colonizador e colónia, e a família de Saad Hariri tem fortes ligações a França desde o tempo colonial. O primeiro-ministro libanês reuniu em Paris com Macron, que está a tentar evitar a eclosão de mais um conflito no Médio Oriente e uma nova guerra com o Líbano, um país que tem sido usado para os campos inimigos iraniano (xiita) e saudita (sunita) medirem forças (as chamadas guerras de proximidade). Os dois lados estão a medir forças pela sua influência na região.

PUB