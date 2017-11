Depois de dias de expectativa, as ruas de Harare explodiram finalmente este sábado, com dezenas de milhares de pessoas a participarem em manifestações em que se celebra um facto ainda não consumado: a saída de Robert Mugabe, 37 anos depois de ter chegado ao poder no Zimbabwe.

A atmosfera é festiva, com gritos eufóricos, abraços entre civis e soldados. “É como o Natal”, dizia ao Guardian um dos manifestantes, Fred Mubay. As frases escritas nos cartazes não deixam margem para grandes dúvidas: “Não à dinastia Mugabe”; “Deixa o Zimbabwe já”.

Frank Mutsindikwa explicava à Reuters que as lágrimas que lhe escorriam da face indicavam “alegria”. “Esperei toda a minha vida por este dia. Estamos finalmente livres”, afirmou. Num país onde a participação em protestos era uma via aberta para a prisão, a manifestação deste sábado recebeu a autorização expressa do Exército.

O sentimento das ruas é partilhado por outras esferas do poder. Na sexta-feira, as dez estruturas regionais da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF, em inglês) aprovaram moções para que Mugabe seja demitido do cargo de primeiro-secretário. O partido está a estudar a possibilidade de convocar uma reunião extraordinária do Comité Central para este fim-de-semana, diz o jornal Herald, muito próximo do regime.

Também o líder do influente grupo que reúne os veteranos da “guerra da libertação” do Zimbabwe, Chris Mutsvangwa, exigiu o afastamento de Mugabe, cuja legitimidade para se manter no poder nas últimas décadas provinha do seu papel nesse conflito. “Estamos a dar um aviso muito claro a Mugabe, à sua mulher e a qualquer um que queira estar do seu lado, que o jogo acabou”, disse Mutsvangwa durante uma conferência de imprensa na sexta-feira.

Declarações como esta seriam impensáveis há uma semana, mas um erro de cálculo por parte de Mugabe e do seu círculo mais próximo parece ter desequilibrado a balança do poder no Zimbabwe – em desfavor do antigo líder guerrilheiro. No início do mês, Mugabe decidiu exonerar o vice-Presidente Emmanuel Mnangagwa, antigo companheiro de armas e visto como um provável sucessor na presidência. O seu afastamento veio posicionar a primeira-dama, Grace Mugabe, como a pessoa mais bem colocada para liderar o país após as eleições do próximo ano.

Foi para manter o poder dentro da facção composta pelos veteranos da guerra de libertação – Grace lidera uma facção mais jovem dentro do ZANU-PF – que o Exército decidiu agir por conta própria e forçar a saída de Mugabe.

Porém, Mugabe continua a resistir aos apelos para que ceda o poder. Desde terça-feira à noite que o Presidente e o seu círculo próximo, incluindo a mulher, Grace Mugabe, estão detidos pelo Exército na mansão presidencial em Harare. As poucas informações que têm chegado a público dão conta de um difícil processo negocial, com mediação da África do Sul, entre Mugabe e os militares para definir os termos do seu afastamento. A prioridade é assegurar que a saída de Mugabe não seja entendida como um golpe de Estado, mas sim como uma transição negociada.

