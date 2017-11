Nos últimos três anos, uma funcionária da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, tem-se apresentado todos os dias no seu local de trabalho, mas nada faz. A trabalhadora apenas cumpre horário porque se recusa a desempenhar as funções que lhe foram atribuídas, para as quais diz não ter saúde nem competências. Queixa-se de assédio moral do presidente da junta e recentemente foi suspensa por dois meses. Esta não é a primeira vez que o autarca é acusado de assédio moral a funcionários. Mas a junta contrapõe que este é apenas um caso de desobediência.

Os problemas entre Cristina Fonseca e a junta começaram em meados de 2014, cerca de um ano depois de o novo executivo, presidido pelo socialista António Cardoso, ter tomado posse. A funcionária limpava as instalações da junta há vários anos, antes tinha trabalhado no bar. Nesse verão, pouco depois de a Câmara Municipal de Lisboa ter transferido as competências de higiene urbana para as freguesias, Cristina passou a fazer limpezas no posto de higiene urbana do Calhariz de Benfica. Dois meses depois, foi transferida para a função de cantoneira (varredora de ruas). Recusou. Desde então, não trabalha.

“Pico o ponto, estou sentada no refeitório, ninguém pode falar comigo e eu não posso falar com ninguém”, relata Cristina Fonseca, que culpa directamente o autarca António Cardoso pela situação. “Não me perguntou, não me disse nada, só me exigiu que eu fosse ser cantoneira”, diz.

Cristina recusou essa função porque afirma que ela extravasa as suas competências e por não ter condições de saúde. A funcionária alega ter problemas que a impedem de trabalhos físicos muito árduos e apresentou à junta relatórios médicos que o comprovam. Passou os últimos três anos sem fazer nada. Diz que o presidente da junta proibiu os colegas de falarem com ela e que tem tentado infernizar-lhe a vida, procurando pretextos para processos disciplinares. “Tenho sido sempre massacrada”, comenta.

O PÚBLICO tentou falar com António Cardoso sobre este assunto, mas quem deu esclarecimentos foi o advogado da junta. Na conversa, Duarte de Almeida começa por sublinhar que Cristina Fonseca é assistente operacional e que essa é uma categoria profissional “que tem um conteúdo funcional muito amplo”. O decreto-lei de 2008 que criou a carreira dos assistentes operacionais abrange profissões tão diversas como tractoristas, telefonistas, jardineiros, varejadores, tratadores de animais ou auxiliares de enfermagem. “A trabalhadora exercia tarefas de limpeza de edifícios e foi objecto de mobilidade funcional para funções idênticas, mas de higiene urbana”, diz o advogado. “Embora não tenha impugnado o acto, desde então recusa-se a exercer as funções.”

A consequência da recusa foi a abertura de um processo disciplinar, que determinou que Cristina ficasse suspensa por 20 dias, sem direito a ordenado. “Como o comportamento se manteve, foi-lhe levantado novo processo”, continua Duarte de Almeida. Este último procedimento ficou concluído a 9 de Outubro e levou a nova suspensão, desta vez por 60 dias. A sanção está neste momento a ser contestada em tribunal. O advogado da junta sublinha que “os processos disciplinares não são tramitados na junta de freguesia, mas na câmara” e que “não há aqui nenhuma suspensão arbitrária”.

Cristina Fonseca é uma das pessoas que diz ter visto o presidente da junta a assediar sexualmente uma outra funcionária, em 2014 (um caso já noticiado pelo PÚBLICO). Questionado sobre uma eventual relação entre esta denúncia e a evolução da situação laboral de Cristina, Duarte de Almeida diz que ela não existe, uma vez que “isto é anterior ao caso”, que “já foi arquivado”. O PÚBLICO não conseguiu confirmar esta informação.

E quanto à queixa de Cristina de que os colegas estão proibidos de falar com ela? “Imagino que haja instruções para que, no período em que os trabalhadores estão a exercer funções, exerçam as suas funções. Isso não se aplicará aos períodos de descanso”, comenta o advogado. “O assunto não é fácil de resolver porque são dois anos e tal em que as posições se foram extremando”, diz Duarte de Almeida, acrescentando que esta é uma situação que “incomoda” António Cardoso.

O autarca já tinha sido acusado de assédio moral numa ocasião, em 2014, quando entrou em conflito com os funcionários do Espaço Grandella. Entretanto transformado num pólo cultural da freguesia, esse espaço não tinha um futuro claro à data, e António Cardoso chegou a dizer numa assembleia municipal que havia pessoas “inúteis” a trabalhar lá. Mas recusou a prática de assédio e, mais tarde, até disse que não tinha “sido feliz” ao utilizar aquela expressão.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) está a acompanhar o caso de Cristina Fonseca desde o início e um dirigente chegou a dizer que havia "um acto persecutório" por parte da junta. Para Carlos Fernandes, actual responsável desse sindicato, “isto tornou-se numa quezília pessoal do presidente da junta”, que “se mantém inflexível”. O dirigente relata que já houve duas reuniões em que saiu da junta com a garantia de que a situação se resolveria. “Passadas umas semanas, tudo se mantém”.

Carlos Fernandes reconhece que a junta “tem o poder” de mudar as funções aos seus trabalhadores, “tem é de cumprir uma série de pressupostos”. “Não se diz a um arquitecto para fazer o trabalho de um engenheiro”, exemplifica, criticando o facto de Cristina Fonseca não ter tido qualquer formação em varredura de ruas. “Nem uma formaçãozita lhe quiseram dar”, lamenta.

Depois de conhecida a última sentença, Cristina, com o apoio do STAL, apresentou uma providência cautelar, de que a junta recorreu. Compete agora a um tribunal analisar a situação. Entretanto, o STAL está “a reunir provas” para construir um processo de assédio moral contra a autarquia. E Cristina Fonseca continua em casa, sem receber.

