Costuma aproveitar as viagens de amigos ou familiares para lhes pedir que comprem aquele produto que não consegue comprar localmente ou que, noutras paragens, sai mais barato? Agora pode fazer o mesmo com desconhecidos, através de uma aplicação para smartphone criada por dois portugueses.

Chama-se Hand2Hand e foi lançada, para Android e iOS, há precisamente dois meses. Através desta app, pode ligar-se a qualquer utilizador que viaje para um destino onde pode adquirir o produto pretendido e entregá-lo no dia e no local combinado.

A ideia nasceu quando Pedro Vilela, um dos criadores da app, vivia em Londres, mas só mais tarde se tornou uma realidade. “Os meus colegas estavam sempre a pedir-me para que na próxima viagem a Portugal lhes comprasse vinho português, que em Inglaterra é mais caro e difícil de comprar, e outros produtos que em Portugal são mais baratos, como tabaco”, conta este lisboeta de 34 anos, formado em gestão e em marketing.

Regressado a Portugal, foi outro Pedro — Pedro Almeida — quem deu o impulso que faltava para transformar uma necessidade de alguns num negócio disponível a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. “Estávamos num café, no Restelo [em Lisboa], num belo fim de tarde quando o Pedro me disse: ‘Lembras-te daquela tua ideia? É possível fazer uma app e lançar um negócio’”. Começaram então a pensar seriamente no assunto. Londres tinha ficado para trás, Pedro Vilela “estava entre projectos” e Pedro Almeida, também de 34 anos e formado em engenharia electrotécnica, não andava muito satisfeito com o que fazia. Com programadores na Ucrânia e o apoio norte-americano para um plano de negócios, lançaram a Hand2Hand que, nestes dois meses de vida, ganha 175 novos utilizadores por dia, em média.

A app é gratuita mas a empresa dos dois Pedros cobra 10% de comissão (e leia até ao fim que a Fugas abre-lhe a porta a um desconto).

Foto Diferentes ecrãs da aplicação móvel que permite adquirir, por compra directa ou licitação, produtos não disponíveis localmente DR

Um exemplo, para demonstrar como tudo funciona, as vantagens e os riscos — que também os há. Imagine um cidadão do Rio de Janeiro que quer comprar um produto qualquer, seja gadget, comida, tabaco ou roupa. Em vez de o comprar numa loja da sua cidade, onde vai pagar mais caro devido às elevadas taxas alfandegárias aplicadas pelo fisco brasileiro sobre produtos importados, o potencial comprador pode colocar uma encomenda na app. Depois, basta que algum turista ou viajante que tenha como destino o Rio de Janeiro aceite essa encomenda, compre o produto no seu ponto de origem e acerte o preço, data e local de entrega com o comprador.

Outro cenário possível é estar interessado num produto estrangeiro que é muito caro em Portugal ou que não está à venda por cá — aquele vinho da Argentina, os charutos cubanos, o último modelo de sapatilhas da sua marca preferida. Pode entrar na aplicação e deixar uma encomenda para algum utilizador que viaja para Portugal ou — melhor ainda — pode encontrar logo alguém que anuncia ter aquele produto desejado nas suas mãos e que o vende a um determinado preço. Há uma aplicação concorrente desta, a Garbr, menos versátil porque não permite a compra imediata — mas vale a pena experimentar as duas e comparar.

Por razões de segurança, todas as transacções são feitas por cartão de crédito e as verbas envolvidas só são desbloqueadas quando o comprador confirmar que recebeu o produto encomendado nas condições correctas.

Para quem viaja, é uma forma de ganhar uns euros, para quem compra é uma forma de poupar — ou pelo menos de obter aquele produto que não estava à venda por perto — e para quem quiser experimentar depois deste texto, a Fugas tem uma pequena oferta: se introduzir o código fugaspublico na app, estará isento da comissão de 10% na sua primeira venda (e já agora descreva-nos a experiência para fugas@publico.pt). Fora isso, convém ter alguns cuidados básicos: não aceite (nem faça) encomendas de produtos ilegais no país de destino; não exceda as quantidades permitidas para não correr riscos na alfândega; teste sempre (como comprador) o produto encomendado antes de confirmar a recepção.

