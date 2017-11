É uma história que teve início em 1900, com a Exposição Universal de Paris a ser palco da apresentação daquele que viria a tornar-se no mais reconhecido guia gastronómico. Nessa primeira edição era apenas a França, mas aquele caderninho com indicação dos melhores hotéis e restaurantes acabou por converter-se numa referência mundial e tem hoje edições específicas para os quatro cantos do globo. É o famoso guia vermelho da Michelin, literalmente venerado no meio da culinária e restauração, e que até começou por ter capas amarelas nas primeiras décadas do século XX.



No que toca a Portugal, a história começa um pouco mais tarde, em 1929, mas foi depois interrompida a partir de 1936, para só ser reatada após 1973. É a partir daqui que se torna verdadeiramente consistente, se bem que resiste ainda em funcionamento um dos restaurantes distinguidos naqueles anos iniciais. O Escondidinho, na Baixa do Porto, que teve duas estrelas em 1936 e mantém ainda praticamente intactos o espaço, o tipo de serviço e cozinha que lhe valeram aquele reconhecimento (ver texto ao lado).

Em relação às novidades para a edição do próximo ano, tudo aponta para que pouco ou nada possa mexer. Depois da emoção de há um ano, com seis novos restaurantes portugueses a entrarem na lista de estrelados — para um total de 21, nunca antes alcançado — e passar de três para cinco o conjunto de casas com duas estrelas, a boa notícia parece ser mesmo a ausência de novidades.

Significa que se deverão manter todas as 26 estrelas atribuídas no guia deste ano, que, como é sabido, é conjunto para Portugal e Espanha. A apresentação do guia para 2018 terá lugar na próxima quarta-feira, dia 22 de Novembro, em Tenerife, uma cerimónia que se chegou a pensar poder acontecer em Lisboa. Mas ainda não foi desta.

Em declarações recentes, a directora comercial do Guia Michelin para a Península Ibérica, Mayte Carreño, deixou entender que se trata basicamente de uma competição de financiamento, em cuja fase final estiveram também envolvidas as cidades de Lisboa e Santander.

No que toca às estrelas, a mesma responsável deixou claro que só haverá perda de estrelas decorrente do encerramento de negócios, que “para Portugal a nova edição será de consolidação”, e que as novidades poderão passar por “dois novos restaurantes com três estrelas, cinco novos duas estrelas e 19 primeiras estrelas”.

Não estando excluída, parece contudo remota possibilidade de que entre estes eventuais 19 estreantes possa haver algum restaurante português, até porque parece não ter havido convites a novos chefs para a cerimónia, o que tem sido o mais seguro indicador de novidade. A surgir, a surpresa poderá recair sobre os algarvios Vista, do chef João Oliveira, na Praia da Rocha, ou o Gusto, no Hotel Conrad Algarve, que já eram tidos favoritos no ano passado.

Quatro estrelados em 1974

A par dos actuais 21 restaurantes portugueses com estrela Michelin — cinco deles com duas estrelas — é justo mencionar também mais dois em território americano. O Aldea, em Nova Iorque, do chef George Mendes, com alguns pratos associados à cozinha portuguesa, mas sobretudo o Adega, em San José, na Califórnia. Um fenómeno de popularidade que acaba de renovar a distinção da Michelin recebida menos de um ano após a abertura. Isto graças ao apego do casal de jovens chefs, David Costa e Jessica Carreira, à gastronomia portuguesa. Entre todos os estrelados, o Adega é aquele que mais próximo se apresenta da cozinha tradicional portuguesa, o que também atesta a diferença nos critérios de avaliações dos inspectores da Michelin nas diversas edições do guia.

Foto Nelson Garrido

Por cá, foi no guia de 1929 que apareceram a primeiras referências para estabelecimentos portugueses. Numa altura em que não havia ainda diferença entre hotéis e restaurantes e as estrelas iam de uma a cinco. Ambos no Minho e com uma estrela, o Hotel Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Hotel Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, bem podiam ser uma extensão das indicações fornecidas pelo Real Clube Automóvel de Espanha (que então fornecia as indicações para o guia) sobre os estabelecimentos da Galiza, já que eram das únicas referentes a Portugal.

Tudo muda, no entanto, a partir de 1933, quando o guia passa a ter inspectores anónimos próprios e adopta a nomenclatura de uma a três estrelas com o formato actual e passa a haver uma separação entre os espaços de hotel e restauração. A estreia para Portugal surge na edição 1936-1938, com a atribuição de estrelas a cinco restaurantes. Com duas estrelas, o Escondidinho, no Porto, e Pettermann, Chave d’Ouro e Avenida, em Lisboa, e Clube Naval, em Setúbal, os quatro com uma estrela.

Com o eclodir da Guerra Civil em Espanha e a II Guerra Mundial que se lhe seguiu, a publicação do guia para Espanha e Portugal foi interrompida e só regressou em 1973. Nesse ano não foram atribuídas estrelas para o nosso país, mas viriam no ano seguinte para os restaurantes Aviz e Michel, ambos em Lisboa, O Pipas, em Cascais, e Portucale, no Porto, os quatro com uma estrela.

Desde então, a presença de restaurantes portugueses estrelados tem sido uma constante. As primeiras duas estrelas desta nova época pós-guerra surgiram só no limite do milénio, em 1999, para o Vila Joya, às quais se juntam agora outros quatro restaurantes: Ocean, desde 2012, Belcanto, desde 2015, e Yeatman e Il Gallo d’Oro, desde este ano. Foi também em 2017 que pela primeira vez a lista de restaurantes estrelados ultrapassou a barreira da dezena e meia e superou a vintena.

Restaurantes com estrelas 2* Vila Joya Albufeira

Ocean Armação de Pêra

Belcanto Lisboa

Il Gallo d’Oro Funchal

The Yeatman VN Gaia 1* Willie’s Quarteira

São Gabriel Almancil

Henrique Leis Almancil

Largo do Paço Amarante

Fortaleza do Guincho Cascais

Eleven Lisboa

Feitoria Lisboa

L’And Vineyards Montemor-o-Novo

Pedro Lemos Porto

Bon Bon Carvoeiro

Antiqvvm Porto

William Funchal

Casa de Chá da Boa Nova Matosinhos

Loco Lisboa

Lab by Sergi Arola Sintra

Alma Lisboa

Restaurantes que tiveram estrelas Tavares Lisboa (2010/2012)

Amadeus Almancil (2007/2011)

Arcadas da Capela Coimbra (2005/2012)

Ermitage Almancil (1996/2000 - 2003)

Tia Alice Fátima (1993/1996)

A Bolota Elvas (1992/1993)

Ramalhão Montemor-o-Velho (1991/2001)

La Réserve Faro (1990/1995)

Conventual Lisboa (1987/1998)

Porto de Santa Maria Cascais (1984/2008)

Casa da Comida Lisboa (1983/1985)

Tágide Lisboa (1981/1992)

Garrafão Matosinhos (1978/1980)

Michel Lisboa (1974/1976 – 1978/1984)

Portucale Porto (1974/1980)

O Pipas Cascais (1974/1978)

Aviz Lisboa (1974/1976)

Escondidinho (2*) Porto (1936/38)

Pettermann Lisboa (1936/38)

Chave d’Ouro Lisboa (1936/38)

Avenida Lisboa (1936/38)

Clube Naval Setúbal (1936/38)

Hotel Mesquita VN Famalicão (1929/1935)

Hotel Stª Luzia Viana do Castelo (1929/1935)

Escondidinho: duas estrelas no Porto em 1936 Foto Quase a completar 90 anos, o restaurante do Porto mantém o ambiente burguês e requintado e também a cozinha tradicional da época. Está no coração da Baixa do Porto, a poucos metros do Coliseu e do igualmente exclusivo Cafá Majestic, mas o Escondidinho procura recriar o estilo das grandes casas solarengas do Norte de Portugal. Sinónimo do luxo e conforto que era apanágio da burguesia daquele debutar da década de trinta do século XX. Inaugurado em 1931, o restaurante mantém ainda todos os traços arquitectónicos iniciais, o mobiliário e decoração requintada, com grandes candeeiros em ferro, cadeirões forrados a couro, jarrões, louças e peças de estanho como elementos decorativos. Um ambiente impecavelmente cuidado, onde não falta a lareira e, do lado da rua, o pequeno portão em ferro que antecede a porta de entrada e os janelões laterais, a compor o ar de casarão de província. Eis a descrição que agora aparece no sítio da Internet do restaurante: “A sala de jantar, reproduz, na sua traça, o aconchegado conforto das residências do século XVIII, a que não falta, sob os tetos apainelados, a pujança ornamental das antigas faianças nacionais e os vistosos lambris cerâmicos, imitando a escola de Delft, cujos azulejos sobressaem pela extraordinária beleza. O projecto de Amoroso Lopes, habilmente executado pelos Grandes Armazéns Nascimento, é de notável concepção artística, destacando-se a fachada na qual, como nos interiores, se revelam trabalhos valiosos da Fábrica Constância, dirigida então por Leopoldo Battistini.” Também a “primorosa a cozinha do Escondidinho, sem dúvida a melhor que se pôde encontrar no Porto sob todos os pontos de vista”, mantém ainda hoje a essência da época. Carta avantajada onde se alinham entradas, sopas, saladas, peixes, carnes, legumes, omeletas e sobremesas com dezenas de opções. Presunto de Chaves com ou sem melão, amêijoas premium à Bulhão Pato, camarão no espeto ou lagosta gratinada são algumas opções para entradas. Pescada au Meunier, filetes de linguado com alcaparras, os bacalhaus (gratinado, à Brás ou à Escondidinho) e cataplanas dão testemunho dessa cozinha primorosa, enquanto nas carnes desfilam o chateaubriand, tornedós, escalopes de vitela com molho de vinho do Porto ou o entrecôte laminado, não faltando, claro, as tripas à moda do Porto. Os pratos andam por volta dos 20€, mas a carta inclui agora um “menu gastronómico” por 35€ que inclui entrada (caldo verde ou pataniscas de bacalhau), prato (bacalhau ou posta à Escondidinho), doçaria tradicional, café e vinho da casa. Os inspectores da Michelin não hesitaram em atribuir-lhe duas estrelas logo à primeira, mas o guia deixou de se publicar nas décadas seguintes. A cozinha mantém-se e o contexto também, mas evoluíram, e muito, os critérios e os conceitos dos avaliadores.

