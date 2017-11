O inglês Justin Rose começou o DP World Tour Championship sabendo que uma vitória lhe permitiria ultrapassar o seu compatriota Tommy Fleetwood no topo da Race to Dubai e sagrar-se número um do European Tour pela segunda vez. Decorridas as primeiras três voltas no East Course (par-72) do Jumeirah Golf Estates, é ele que está na frente do torneio, mas apenas com duas pancadas de vantagem sobre o seu rival.

Rose, n.º 7 no ranking mundial, venceu os últimos dois torneios em participou (WGC-HSBC Champions, na China, e Turkish Airlines Open, na Turquita) e se conseguir triunfar no domingo torna-se no quarto jogador em 28 anos a ganhar três provas consecutivas no European Tour, depois de Tiger Woods, Martin Kaymer e Rory McIlroy. E o primeiro a fazê-lo em três regiões distintas – Ásia, Europa e Médio Oriente.

Hoje, fez um 65 para juntar ao 65-70 dos dois primeiros dias, subindo duas posição para primeiro, com 201 pancadas, 15 abaixo do par. O espanhol Jon Rham (n.º 5 mundial e o jogador mais cotado em prova) e o sul-africano Dylan Fritelli (autor do melhor score de sábado, com 63) estão no segundo posto com 202 e em terceiro, com 203, surge Fleetwood (que repetiu o 65 da véspera), empatado com o tailandês Kiradech Aphirbarnrat.

O líder aos 36 buracos, o também inglês Matthew Fitzpatrick, que é também o detentor do título foi o único dos 30 primeiros de sexta-feira que não conseguiu bater o par do campo: num dia em que a média de resultados foi de 68,5, fez 72 e caiu para os 13.ºs

