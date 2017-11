A selecção nacional de râguebi alcançou neste sábado uma vitória clara contra a República Checa, por 45-12, e mantém intactas as esperanças de, em Setembro de 2019, disputar no Japão o Campeonato do Mundo. No Estádio Nacional, numa partida a contar para o Europe Rugby Trophy 2017-18 e que era também a terceira ronda europeia de apuramento para o Mundial 2019, seis ensaios portugueses - Tomás Appleton (2), José Lima, Bruno Medeiros e António Monteiro – asseguram o triunfo à equipa de Martim Aguiar com ponto de bónus ofensivo: 45-12.

Após vencer o Rugby Europe Trophy 2016-17 com um registo 100% vitorioso - falhou a promoção ao Championship após perder um play-off com a Bélgica -, a Selecção Nacional estreou-se na prova com a República Checa, promovida esta temporada à competição. Os checos, que na época passada venceram o Rugby Europe Conference com vitórias em todos os jogos, confirmaram no Jamor serem uma equipa muito forte fisicamente e Portugal acabou por sentir alguma dificuldade no jogo de contacto.

Apesar de perder na luta entre avançados, a equipa portuguesa mostrou ser claramente superior no jogo à mão e, sem surpresa, construiu uma vitória folgada. Mesmo cometendo alguns erros e faltas desnecessárias, os jogadores portuguesas sempre que conseguiram circular a bola nas linhas-atrasadas ultrapassavam a linha defensiva checa e ao intervalo venciam de forma justa por 24-5, com ensaios de Tomás Appleton, José Lima e Bruno Medeiros. Na estreia pela selecção nacional, o abertura de Agronomia José Rodrigues, considerado o melhor jogador do campeonato português na última temporada, mostrava qualidade no jogo ao pé, com 100% de aproveitamento: Três conversões e uma penalidade.

A segunda parte mostrou uma selecção portuguesa cautelosa. Com muito em jogo – vitória no Trophy e continuação no apuramento para o Mundial -, Portugal procurou segurar a vantagem nos momentos iniciais, mas depois de resistir a um período de pressão dos checos, acabou por chegar ao quarto ensaio: aos 64’, Nuno Sousa Guedes ao seu estilo deixou em slalom meia equipa adversária para trás e ofereceu o segundo ensaio do jogo a Appleton.

Porém, três minutos depois, uma infelicidade portuguesa deu origem do segundo ensaio checo, marcado pelo pilar Anthony Kent, jogador do Belenenses. A necessitar de mais um ensaio para garantir o bónus ofensivo, Portugal voltou a assumir o controlo da partida e conseguiu mais dois toques de metas, marcados por dois estreantes: António Monteiro e João Corte-Real.

A vitória, por 45-12, mantém Portugal na luta pelo apuramento para o Mundial de 2019: a 28 de Abril, a Selecção Nacional irá disputar um play-off no terreno do segundo melhor classificado do Rugby Europe Championship – a Geórgia, já apurada, não conta para essa classificação. Espanha ou Rússia deverá ser o rival português.

