Tem muito pouco de comum o percurso trilhado por Joel Hans Embiid até chegar à NBA. E basta dizer que só há sete anos olhou com verdadeiro interesse para uma bola de basquetebol para se perceber quão meteórica tem sido a ascensão do camaronês. Em Filadélfia, com a camisola dos 76ers, este poste de 2,13m tem feito a delícia dos adeptos e gerado (tantas vezes) a ira dos adversários. É que Embiid é daqueles atletas que não deixam ninguém indiferente.

PUB

“Há um lado pernicioso no Joel e seguramente também um lado muito competitivo. Ele transmite uma certa altivez aos colegas e isso é algo que não tem preço”, ilustra Brett Brown, treinador dos 76ers, citado pela Reuters. Mais do que altivo, Embiid é muitas vezes um agente provocador, um agitador nato, tanto dentro como fora do court.

Na madrugada de quinta-feira, a promessa de jogador que a equipa de Filadélfia resgatou do draft de 2014 na terceira posição voltou a provar que o risco compensou. Em pleno Staples Center, respondeu aos apupos dos adeptos dos LA Lakers com uma exibição arrasadora: 46 pontos, 15 ressaltos, sete assistências e sete desarmes que catapultaram os 76ers para um triunfo por 115-109. Como se não bastasse, pelo meio limitou-se a ser ele próprio, dançando depois de alguns pontos e trocando palavras com o treinador adversário e até com os apoiantes rivais.

PUB

A troca de comentários, de resto, tem-no mantido na agenda mediática mesmo quando está fora do pavilhão. Activo nas redes sociais, seja no Twitter ou no Instagram, Embiid já comprou guerras de palavras com Lavar Ball (pai do rookie dos Lakers Lonzo Ball), com Willie Reed (extremo/poste dos Clippers, cujo nome fingiu desconhecer) ou com Hassan Whiteside (chegou a pedir ao treinador dos Miami Heat para retirar o extremo/poste do court por supostamente estar a ser muito fácil ultrapassá-lo), para além de ter protagonizado uma troca tensa de impressões com Kevin Durant.

“É pena que não tenha havido nenhum outro trash-talker por lá, mas diverti-me na mesma”, resumiu o camaronês de 23 anos, acrescentando que se deixa embalar pelo ritmo das partidas e que adopta hoje uma forma de jogar mais agressiva (apresenta nesta temporada uma média de 23 pontos e 11 ressaltos por encontro).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Talvez esteja a tentar compensar as duas temporadas seguidas que falhou por causa de uma lesão (e de duas intervenções cirúrgicas) no pé, a tentar recuperar o tempo perdido com um extra de intensidade. Ou talvez sejam os efeitos de uma afirmação ultra-rápida num desporto e num país que lhe eram estranhos e que começaram por torcer o nariz ao seu basquetebol rudimentar e desajeitado.

No primeiro treino na Montverde Academy, na Florida, aos 16 anos, os colegas riram-se dele. O treinador pediu-lhe que saísse por momentos para beber água e reuniu o resto da equipa: “Riam-se como quiserem, mas daqui a cinco anos vão estar a pedir-lhe um empréstimo, porque vai valer 50 milhões de dólares”, repreendeu. A previsão só pecou por defeito. Há pouco mais de um mês, Embiid renovou por cinco épocas o contrato com os 76ers a troco de 148 milhões de dólares, um valor que pode disparar em função da performance.

Longe vão os tempos em que jogava como médio numa equipa de futebol de Yaoundé, nos Camarões, e em que dava nas vistas como atacante de voleibol, uma carreira que o pai gostava que tivesse prosseguido na Europa. O destino trocou-lhe as voltas, a morada e a modalidade. E pregou-lhe uma rasteira severa em 2013, com a morte do irmão mais novo num acidente de viação. Joel tentou combater a angústia com trabalho redobrado e deixou que o tempo desse uma ajuda, como se estivesse a fazer jus à alcunha que escolheu para si próprio: “O Processo”.

PUB