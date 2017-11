Estava-se no final da década de 1990, o Swansea City andava pelo quarto escalão do futebol inglês, e a situação do clube era preocupante. Afogado em dívidas, o risco de despromoção era real. Até que surgiu uma mascote com demasiada personalidade, que ajudou a insuflar vida no emblema galês, cuja história de ascensão meteórica até à Premier League é conhecida. Cyril, um cisne com quase três metros de altura, galvanizou os adeptos, que se uniram em torno do clube. Mas o seu comportamento problemático viria a revelar-se uma fonte de dores de cabeça.

PUB

Tudo começou quando o Swansea foi vendido e os novos donos contrataram um director comercial, Mike Lewis. Uma das ideias deste responsável foi criar uma mascote do clube: nascia Cyril o cisne, que fez a estreia no primeiro jogo dos galeses em casa, na época 1998-99, e apresentou-se aos adeptos descendo por uma corda de uma das torres de iluminação de Vetch Field, o antigo estádio do Swansea. Alguns dias depois, Mike Lewis decidiu mudar a pessoa que vestia o fato (que custara qualquer coisa como 3100 euros, ao câmbio actual, e pesava 25 quilos) e convenceu Eddie Donne, o tratador do relvado e adepto de toda a vida do Swansea, a assumir o papel de mascote. Seria uma escolha acertada, para o bem e para o mal.

Foram-lhe impostas duas regras: nunca tirar a cabeça do fato e nunca falar. E o anonimato ajudou a libertar Donne, cuja estreia como Cyril foi marcante. Num jogo contra o Norwich, trocou argumentos com o treinador adjunto da equipa adversária após chocar com ele (e atirá-lo ao chão), andou a correr pela linha lateral a protestar com o árbitro auxiliar e fez diversas provocações aos adeptos visitantes. “Foi de loucos”, admitiu Donne citado num artigo publicado na revista norte-americana Howler.

PUB

Alguns meses mais tarde, num jogo da Taça frente ao Millwall, houve novo incidente. Cyril andava a provocar os adeptos adversários antes do encontro e, quando passava pelo árbitro da partida, este dirigiu-se-lhe: “Mas eu tenho de aturar isto?” Donne acenou que sim, mas o longo pescoço do fato fez com que acertasse com a cabeça em cheio no árbitro. O jogo correu bem ao Swansea, e quando os galeses fizeram o 3-0 Cyril correu pelo relvado e juntou-se aos jogadores na celebração.

A federação abriu um inquérito ao comportamento da mascote por perturbação ao desenrolar da partida e o Swansea contratou o advogado Maurice Watkins, célebre por ter representado o francês Eric Cantona, que enquanto jogador do Manchester United pontapeou um adepto do Crystal Palace. A mascote – que foi apresentada perante o comité disciplinar como um “cisne mudo” e, por isso, não falou – seria multada em 1000 libras e proibida de entrar no estádio durante uma época.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O fato tornara-se uma segunda pele e Cyril era requisitado para todo o tipo de eventos públicos. Quando a suspensão terminou, o cisne gigante regressou ao estádio e em 2001 voltou a meter-se em problemas apesar de os responsáveis do Swansea terem pedido a Donne que evitasse confusões. O Millwall voltava ao País de Gales e os adeptos visitantes não perdoavam à mascote adversária pelos incidentes anteriores. A mascote do Millwall, Zampa the Lion, desferiu o primeiro soco e os dois envolveram-se numa troca de golpes que só terminou quando Cyril arrancou a cabeça de Zampa e a pontapeou para a bancada.

A mascote do Swansea viria ainda a estar envolvida num caso polémico de agressão numa corrida anual de mascotes, mas a queixa da parte agredida (uma mulher vestida com um fato de cão) viria a ser retirada.

Em 2005, o Swansea anunciou que o Cyril ia casar-se com a nova mascote Cybil – e desde aí o cisne está muito mais calmo. Donne deixou de vestir o fato em 2007, mas teria de esperar até 2011 para ver o clube de sempre chegar à Premier League, onde ainda continua.

PUB