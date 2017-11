O Arsenal aproximou-se neste sábado das equipas do topo da Premier League ao vencer por 2-0 na recepção ao Tottenham, no jogo de abertura da 12.ª jornada da prova. Os “gunners” resolveram a questão no curto espaço de cinco minutos, na reta final da primeira parte, com golos do defesa alemão Shkodran Mustafi, aos 36’, e do avançado chileno Alexis Sánchez, aos 41’.

PUB

O Arsenal, que tem mais um jogo realizado, igualou o campeão Chelsea no quarto lugar, com menos um ponto do que o Tottenham e o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, e a distantes nove do Manchester City.

A derrota quebrou o momento positivo dos “spurs”, que tinham vencido o Real Madrid, campeão espanhol e europeu, para a Liga dos Campeões.

PUB