A pergunta talvez tenha andado na cabeça dos adeptos do Benfica que neste sábado assistiram ao jogo dos “encarnados” com o Vitória de Setúbal, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Quem é que desligou a ficha? É que depois de meia-hora de futebol com intensidade e lhe rendeu um golo, a equipa andou “às escuras” até praticamente o apito final.

Rui Vitória promoveu algumas mexidas ao “tradicional” “onze” benfiquista, fosse por opção técnica fosse por causa de impedimentos físicos. Mas a estrutura táctica voltou a ser o 4x3x3 que tinha dado boa conta de si em Guimarães, na última jornada do campeonato. E a verdade é que a primeira-meia-hora de jogo foi toda dos “encarnados”. Krovinovic (mais um bom jogo), Jonas (esforçado mas demasiado sozinho na frente) e Luisão (grande exibição do veterano defesa central com 36 anos) avisaram Cristiano, que nada pôde fazer após um canto de Pizzi, que cruzou rasteiro e para a entrada da área sadina, onde surgiu Cervi a disparar imparável (25’).

Positivo/Negativo Positivo Cervi Marcou um golo e fez ainda a assistência para o segundo. Foi dos mais inconformados e consequentes dos “encarnados”.

Positivo Varela Depois do “frango” contra o Boavista que lhe retirou a titularidade, regressou à equipa porque Svilar e Júlio César estavam com problemas físicos. Ontem, esteve bem e fez uma série de boas defesas.

Positivo V. Setúbal Complicou como pôde a vida ao Benfica. Com melhor pontaria teria tido mais sorte. Negativo Rafa Voltou a desperdiçar mais uma oportunidade.

Negativo Samaris Falível e faltoso. É esta a actual imagem de marca do grego.

PUB

PUB

Só que, a partir desse momento, alguém tirou a tomada da ficha. O Benfica apagou-se e foi deixando o tempo correr, apesar da vantagem mínima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O segundo tempo foi um longo bocejo, com a equipa de Rui Vitória a parecer ter hibernado. Só por uma ocasião (55’) o corpo inerte dos benfiquistas se mexeu, quando Grimaldo serviu Krovinovic que obrigou Cristiano a boa defesa. Mais nada. Jonas sem ter apoio dos médios foi presa fácil para Semedo e Pedro Pinto e, como Rafa era quase sempre inconsequente, o Benfica só respirava quando Cervi e Krovinovic conseguiam combinar.

O V. Setúbal foi acreditando nas suas hipóteses. Arnold foi uma dor de cabeça constante para Grimaldo e o congolês esteve num dos lances mais perigosos dos sadinos, fazendo Varela brilhar (60’).

O jogo só se resolveria nos dez minutos finais e para o Benfica. João Amaral, na cara de Varela, rematou primeiro contra o guarda-redes e depois pareceu ser travado em falta por um braço do dono da baliza “encarnada”. O árbitro nada assinalou, o Benfica aproveita para contra-atacar e a bola acaba nos pés de Cervi, que oferece o 2-0 a Krovinovic.

PUB