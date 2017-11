O músico Malcolm Young, fundador de uma das mais conhecidas bandas rock em actividade, os AC/DC, morreu neste sábado, segundo um comunicado emitido pela própria banda australiana. Guitarrista, vocalista e compositor, estava afastado dos palcos desde 2014, altura em que se confirmou que sofria de demência e de outros problemas de saúde.

O anúncio da morte do músico, irmão do vocalista e fundador da banda Angus Young foi publicado na página oficial dos AC/DC no Facebook. "É com profunda tristeza que anunciamos que Malcom Young partiu. Era, com Angus, um dos fundadores e criadores dos AC/DC. A sua enorme dedicação e empenho fizeram dele a força motriz da banda. Como guitarrista e compositor, era um visionário, um perfeccionista e um homem único", lê-se no texto que acompanha uma fotografia de Malcolm, salientando que se manteve sempre igual a si próprio, fazendo aquilo que queria. "Orgulhava-se do que conseguiu. A sua lealdade aos fãs era inabalável."

Num texto não assinado mas que terá sido redigido pelo irmão, Angus, lê-se: "Como irmão dele, é difícil traduzir em palavras o que ele significava para mim, na minha vida, a ligação que tínhamos era única e muito especial. Deixa um enorme legado que viverá para sempre. Malcom, bom trabalho."

Em 1963 a família de Malcolm e Angus Young mudou-se da Escócia para Sydney, na Austrália, onde os irmãos formaram os AC/DC. Dez anos depois, em 1973, deram o primeiro concerto, acabando por transformar-se numa das bandas rock de maior sucesso da história graças a sucessos como Highway to hell, Back in black, You Shook Me All Night Long e muitos outros.

