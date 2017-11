As curtas-metragens Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, e Surpresa, de Paulo Patrício, foram distinguidas na sexta-feira, no Festival de Cinema Documental e Curta-metragem de Bilbau (ZINEBI), que decorreu esta semana naquela cidade basca, em Espanha. Os filmes mereceram ouro e prata, respectivamente nas categorias de ficção e animação.

O filme de João Salaviza venceu o Mikeldi de Oro Ficción. Trata-se de uma curta-metragem produzida pela Terratreme Filmes, que regista o encontro secreto e opressivo do realizador com Karlon Krioulo (Carlos Furtado Gomes), um pioneiro do rap crioulo, e que fugiu do bairro onde habitava.

Surpresa é uma animação documental que foi distinguida com o Mikeldi de Plata Animación. O filme, produzido pela Animais, tem como base uma gravação áudio de uma conversa entre uma mãe doente com cancro e a sua filha pequena – vencera o Prémio do Público no último festival Curtas Vila do Conde.

O grande prémio da 59.ª edição do ZINEBI foi atribuído à produção francesa de animação Negative Space, de Max Porter & Ru Kuwahata.

O festival terminou esta sexta-feira à noite com a entrega dos prémios, e durante a semana levou a Bilbau 62 filmes de 34 países.

