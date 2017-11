Para Christian Georgescu, que viveu vários anos nas ruas do Porto, o livro As Vozes do Silêncio - um grupo de sem-abrigo à conquista de cidadania representa mais do que uma vitória - desde logo a saída de um mundo de exclusão e ao mesmo tempo uma mensagem para a sociedade do que significa ser sem-abrigo.



Ana Cristina Pereira, jornalista do PÚBLICO (onde foi apresentado o livro) foi a responsável pela construção do livro, que expressa uma vertente poética e documental - nomeadamente o acompanhamento do quotidiano de pessoas sem-abrigo e de acções de activismo contra a pobreza extrema, registado pela lente dos fotojornalistas do PÚBLICO Adriano Miranda, Manuel Roberto, Nélson Garrido e Paulo Pimenta.



A obra reúne textos, poemas, fotografias e ilustrações de cerca de 80 pessoas e foi editada pela APURO — Associação Filantrópica e Cultural com o apoio do PÚBLICO. As vendas revertem para um fundo destinado a custear despesas associadas às necessidades decorrentes do processo de reinserção como tratamentos dentários, óculos e equipamento doméstico.