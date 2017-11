A NASA divulgou um vídeo de uma da evolução dos vários furacões que passaram durante este Verão no Atlântico.



Dia a dia, é possível ver como os furacões foram crescendo e por onde passaram. Ora, também se pode perceber o trajecto do Ophelia e como a sua passagem junto a Portugal coincidiu de forma exacta com os incêndios que assolaram o país a 15 de Outubro. Aliás, é visível o fumo a sair do território português assim que o furacão se dirige para a Irlanda. Esta foi uma possibilidade avançada por alguns especialistas que explicaram as temperaturas e o vento forte registado nesse fim-de-semana com o Ophelia, criando assim as condições ideais para a propagação de fogos.