Adriana Silva é cosplayer desde os 14 anos, ou seja, veste-se “tal e qual” como as suas personagens preferidas de videojogos, animes, bandas desenhadas e séries. Aquilo que começou como um passatempo é agora um emprego: Adriana é cosplayer profissional e trabalha com marcas como a Nintendo, a Electronic Arts Entertainment e a PlayStation.



No vídeo desta sexta-feira, acompanhámos a preparação de Adriana para a Lisboa Games Week, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, onde vai estar até domingo. Nesta feira de videojogos e entretenimento digital, são apresentadas as novidades e os títulos da indústria para 2018.



