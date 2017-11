A providência cautelar apresentada pelo grupo K para suspender a decisão do Ministério da Administração Interna (MAI), que ordenou o encerramento da discoteca Urban Beach, foi indeferida, apurou o PÚBLICO. O estabelecimento vai, desta forma, permanecer fechado durante os próximos seis meses.

PUB

No dia 3 de Novembro, o MAI emitiu uma ordem de encerramento da discoteca, depois de terem sido divulgadas filmagens dos seguranças do estabelecimento a agredir dois jovens. A decisão teve também como base as 38 queixas sobre o Urban Beach apresentadas à PSP desde o início do ano.

No dia 9, o grupo K, proprietário do Urban Beach, apresentou junto do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa um processo, que foi classificado como “outro processo cautelar” e que ficou a cargo do juiz Jorge Martins Pelicano, para que fosse revertida a decisão do ministro da tutela, Eduardo Cabrita, de encerrar a discoteca durante seis meses.

PUB

PUB