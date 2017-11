Nesta semana, conversei com Maria Gil para descobrir mais sobre a sua história de vida como "mulher e cigana e feminista", que "existe e resiste" numa encruzilhada de identidades.

PUB

O podcast Do Género também está disponível no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts. Descubra mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

PUB

PUB