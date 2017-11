Neste episódio, o Inimigo Público faz a antevisão de um país que vai passar a ir para os hospitais de abanico.

PUB

Com a participação do deputado do Bloco de Esquerda Luís Monteiro.

PUB

O podcast Inimigo Público também está disponível no iTunes, no soundcloud e nas apps para podcasts.

PUB