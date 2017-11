Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio florestal que deflagrou no concelho de Mangualde ao início da tarde desta sexta-feira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a fonte, o alerta para o incêndio em Aldeia Nova, na União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, foi dado às 12h20.

"Depois do combate, por volta das 13h45, foi encontrada uma vítima carbonizada", revelou.

No local, encontrava-se às 16h o adjunto dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, Márcio Teles, que revelou que no interior do perímetro do incêndio foi encontrado o cadáver de um homem de 70 ou 71 anos.

