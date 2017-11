Todos os agrupamentos de centros de saúde em Portugal vão ter pelo menos um médico dentista dentro de dois anos, comprometeu-se nesta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Na sessão de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, anunciou que em 2018 e 2019 será reforçada a contratação de médicos dentistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O objectivo é que nos próximos dois anos todos os agrupamentos de centros de saúde tenham pelo menos um médico dentista a trabalhar.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado lembrou que actualmente há cerca de 60 locais nos cuidados de saúde primários com médicos dentistas e que a ideia é chegar ao fim de 2019 com dentistas em cerca de uma centena de locais.

Fernando Araújo lembrou que a saúde oral e a medicina dentária foram áreas "esquecidas pelo SNS durante largos anos".

As consultas de saúde oral em centros de saúde começaram a ser introduzidas em Julho de 2016, com experiências piloto que decorreram em algumas unidades da Grande Lisboa e do Alentejo.

Entretanto, o projecto foi sendo alargado ao resto do país.

O Ministério da Saúde anunciou também nesta sexta-feira que propôs ao Ministério das Finanças a criação da carreira de médico dentista na administração pública.

