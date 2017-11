Dos 785 milhões de euros que vale o pacote para a floresta e para os incêndios deste Verão proposto pelo PCP para 2018, pelo menos 50 milhões de euros destinam-se a indemnizar as famílias das vítimas mortais e os feridos. Para além desses 785 milhões de euros para medidas para 2018, prevêem-se ainda 375,5 milhões de euros em medidas que se estendem por 2019 e 2020. Os valores são inscritos numa dotação provisional própria no Ministério das Finanças.

Estes 50 milhões de euros não incluem outros apoios às populações afectadas pelos incêndios, como a reconstrução de habitações ou de restabelecimento do potencial produtivo, mas destinam-se unicamente para indemnizações, especificou o líder parlamentar João Oliveira.

São 44 as medidas propostas pelo PCP num programa integrado de apoio às vítimas e áreas atingidas pelos incêndios florestais de 2017, de defesa da floresta contra incêndios, de valorização da agricultura familiar e do mundo rural e de promoção do desenvolvimento regional.

João Oliveira afirmou que todas as medidas foram comunicadas ao Governo no âmbito do exame comum do OE2018, mas escusou-se a especificar quais foram aceites. Salientou, no entanto, que há "diferenças de perspectiva entre o PCP e o Governo em particular quanto à necessidade de medidas estruturais".

No âmbito do apoio às vítimas e às zonas afectadas, os comunistas propõem, por exemplo, além dos 50 milhões de euros para indemnizações pelas vítimas mortais e aos feridos, um programa de revitalização dos concelhos afectados, contratos locais de desenvolvimento, parques de salvados e apoio continuado a quem perdeu as suas fontes de rendimento.

Para o combate aos incêndios propõe-se o reforço do apoio aos bombeiros (equipamento e isenção de taxas), reforço das equipas de intervenção permanente, dos GIPS (GNR) e reposição dos Grupos de Análise e Uso do Fogo (GAUF), reforço das capacidades de comunicação e dos meios aéreos do Estado, descreveu o deputado João Ramos.

No capítulo da prevenção florestal estrutural há propostas de aumento das equipas de sapadores florestais para chegar às 500 em 2019, de reposição do corpo de guardas florestais (como ficou na nova lei de defesa da floresta contra incêndios), contratação de 150 trabalhadores para o ICNF e desenvolvimento de redes de gestão combustível.

Da longa lista de programas específicos constam, por exemplo, o do fogo controlado, de criação de centrais de biomassa, de defesa das populações do meio rural, de apoio aos baldios, de revitalização do Pinhal de Leiria, de reflorestação de espécies autóctones, de promoção da agricultura familiar, de apoio ao regadio, ou de reforço das cooperativas agrícolas e florestais. Há ainda medidas para o alargamento de serviços públicos, para a reprogramação e majoração do PDR em 25% e reprogramação do Portugal 2020, com novos plafonds para as zonas mais desertificadas.

