De onde vieram os milhares de passarocos pequenos e gorduchos que nos enchem os olhos na luz de Novembro? Houve alguma geração suplementar? Caíram de que ninhos? Quem são os pais? Porque é que se portam tão mal?

PUB

Ganhei horas no fascinante wilder.pt a ver se descobria. Seriam papa-moscas-pretos? Não, são mais cinzentos e, para mais, não me parece que estas malditas moscas estejam a ser papadas por uma única criatura que seja.

O pior é que se atravessam na estrada, rentes ao alcatrão, correndo o risco de serem colhidos ou atropelados. Já que sabem voar, porque não voam por cima dos automóveis, para não ficarmos com os corações atropelados cada vez que damos uma curva?

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É a estrada que é quentinha? Terão frio? Estará cheia de insectos convenientemente atropelados num churrasco irresistível de roadkill? Serão papa-moscas, mas incuravelmente necrófagos? Com aquelas cabecinhas bolachudas? Custa-me a crer.

Os gatos são piores ainda. Mal cai a night (começa a tocar o Stand by me de Ben E. King: “When the night has come and the way is dark/And the moon is the only light you see...”) desatam a atravessar as estradas à maluca, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, como se estivessem a jogar roleta-russa com os automóveis aleatórios, desafiando-os a conseguir apanhá-los.

Quando por milagre chegam ao outro lado (a única coisa que podemos fazer é andar devagarinho e ter um pé permanentemente depositado no pedal do travão), galgam muros de três metros só para não ficarmos com dúvidas.

PUB