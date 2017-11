Prudência e caldos de galinha

PUB

Qualquer taxista que se preze (de tão estafada, a invocação da figura icónica já não será ofensa profissional) repete à exaustão que a criminalidade é elevada porque a polícia evita agir, para não ser desautorizada por qualquer decisão judicial que, alegadamente, põe sempre a mãozinha protectora por baixo dos criminosos.

Nunca refere o superior direito de qualquer cidadão a beneficiar de tudo o que é humanamente possível para o livrar do erro judiciário. Continuo a preferir que, na dúvida, um criminoso fique em liberdade em vez de um inocente na cadeia. É que isto pode acontecer a qualquer um de nós, como aquela senhora que foi morta, por engano, baleada pela polícia, em Lisboa. Haverá, certamente, quem invoque que a polícia agiu em boa-fé e que o condutor da viatura em que seguia se fartou de fazer asneiras. Mas, convenhamos, fazer perigar a vida de alguém por não ter carta de condução, ignorar sinal de paragem ou conduzir de forma perigosa, não é coisa que caiba em qualquer articulado penal civilizado.

PUB

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Incêndios

A propósito dos incêndios florestais, queria apresentar duas sugestões de intervenção prática no terreno: a vigilância das matas é fundamental no combate aos fogos. Porque não utilizar drones dotados de sensores térmicos, para fazer essa vigilância dia e noite? O custo desses aparelhos, que deviam ser distribuídos às autarquias, bombeiros, GNR e Protecção Civil, seria muito inferior ao dos voos de aviões mesmo efectuados pela Força Aérea.

Os drones poderiam vigiar dia e noite, podendo ainda ser dotados de sensores químicos usados no controlo da poluição dos rios, lagoas e barragens. Podiam, igualmente, vigiar as estradas, zonas costeiras e de montanha, áreas protegidas, etc.

Outra questão é a reconstrução das casas destruídas pelo fogo. Espera-se que a estrutura dos novos telhados seja feita com material incombustível. Aliás, é a ocasião para se adoptarem já normas de construção que aumentem a resistência ao fogo. Isto, deveria ser, também, aplicado às casas e povoações isoladas no interior das matas, que ainda não arderam mas que não estão livres de outros fogos.

Miguel Ramalho, Cascais

O perigo ronda a "geringonça"

As autárquicas trouxeram a vitória eleitoral que o PS desejava desde há seis anos! No entanto, esta vitória pode trazer consequências imprevisíveis para a "geringonça": o PCP, ficou ferido de asa nestas eleições e o BE manteve a pouca importância que tem nas autarquias. Dada a força imensa que o PCP tem nas estruturas sindicais, vai tentar tirar desforço desta derrota; não será de estranhar, portanto, que a onda de greves e reivindicações no mundo laboral, subam de tom e provoquem mal-estar dentro da "geringonça". O mais grave será as consequências que daqui advirão na formação de futuras "geringonças"; cães e gatos no mesmo saco, nunca deu bom resultado.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB