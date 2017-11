O militar que na passada segunda-feira desertou do seu exército da Coreia do Norte, fugindo através da Zona Desmilitarizada para a Coreia do Sul, e foi alvejado pelos guardas fronteiriços do Norte, encontra-se hospitalizado, e em estado que inspira cuidados.

Em declarações à imprensa, o médico Lee Cook-Jong explicou, esta sexta-feira, que o soldado se encontra estável, mas apresenta “um número enorme” de parasitas nos intestinos que estão a dificultar o tratamento. “Nunca vida nada assim em 20 anos de profissão como médico”, disse Cook-Jong, citado pela BBC, acrescentando que o maior parasita encontrado no seu intestino tinha o comprimento de 27 centímetros, além de que o paciente apresenta também lombrigas.

Durante a fuga, o militar foi alvejado pelo menos seis vezes pelos seus ex-companheiros do exército norte-coreano, foi recolhido pelo Sul num helicóptero e transportado para um hospital, onde foi operado de urgência. Além de apresentar ferimentos graves, a contaminação com parasitas está a condicionar o seu tratamento e a recuperação. “Estamos a prestar grande atenção para tentar evitar complicações” na evolução do seu estado de saúde, acrescentou Lee Cook-Jong.

Este médico e outros especialistas ouvidos pela BBC vêem neste caso um sintoma das difíceis condições de vida e dos problemas de alimentação que são conhecidos na sociedade norte-coreana.

Se é verdade que um ser humano pode contrair parasitas com a ingestão de alimentos contaminados, através da própria pele ou também pela mordedura de um insecto, parece que aqui é a primeira circunstância que estará na origem dos problemas intestinais do militar, cuja identidade não foi divulgada.

Na Coreia do Norte, os habitantes usam ainda com muita frequência fezes humanas como fertilizantes nas culturas agrícolas, sem os cuidados que tal procedimento exige. “A Coreia do Norte é um país muito pobre, e apresenta problemas sérios de saúde pública”, disse à BBC Andrei Lankov, da Universidade Kookmin, em Seul. No entanto, este professor nota que, comparando com outros países com alta taxa de pobreza e grandes carências económicas, como o Bangladesh ou países africanos, a população da Coreia do Norte apresenta-se "muito mais saudável do que seria de esperar".

Andrei Lankov realça também que a Coreia do Norte “não possui os recursos de um sistema de saúde moderno”, o que obriga a que os seus médicos sejam “relativamente mal preparados” e se vejam obrigados a trabalhar com equipamentos primitivos. Contudo, porque possui muitos médicos, o país consegue comportar-se muito razoavelmente neste domínio, tendo em conta a sua situação económica.

Recorde-se que a fuga deste soldado norte-coreano foi a quarta registada nos últimos três anos. Mas esta aconteceu na Zona Desmilitarizada que separa o seu país do vizinho do Sul, algo que não é muito comum, já que a maioria das pessoas que quer abandonar a Coreia do Norte opta pela fronteira com a China.

