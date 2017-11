Romário e Bebeto formaram a dupla atacante fundamental para a conquista do tetracampeonato mundial no Brasil, em 1994. Agora vão actuar novamente na mesma equipa, mas desta vez no campo político. A partir desta sexta-feira, ambos vão estar filiados no mesmo partido, o Podemos, antigo Partido Trabalhista Nacional, e prometem renovar o Rio de Janeiro, relata a Reuters.

Romário, que é já senador, anunciou nesta quinta-feira que o agora deputado Bebeto vai juntar-se ao Podemos e que vai trabalhar em conjunto para reformar o Rio de Janeiro, que está em bancarrota e a enfrentar uma onda de violência.

“O nosso sonho vai tornar-se realidade”, disse Romário num curto comunicado. “Juntos podemos reconstruir o Rio. Tudo o que têm de fazer é juntarem-se a nós”, acrescentou, citado pela Reuters.

Romário anunciou já que irá concorrer ao cargo de governador do Rio de Janeiro, enquanto Bebeto poderá agora candidatar-se ao Senado brasileiro.

Os jogadores partiram ambos para o estrelato mundial a partir do Rio de Janeiro, ao representarem nos anos 80 e 90 o Flamengo e o Vasco da Gama, dois dos maiores clubes da cidade.

Romário, que diz ter marcado mais de 1000 golos em toda a sua carreira, espalhou magia pela Europa ao serviço do PSV Eindhoven da Holanda e do Barcelona. A experiência europeia de Bebeto fez-se no Deportivo da Corunha.

Um dos momentos altos dos futebolistas foi no Mundial dos Estados Unidos de 1994. Ambos constituíram a dupla atacante que levou a selecção brasileira à conquista do seu quarto título mundial. Nos quartos-de-final da competição os brasileiros venceram a Holanda por 2-0, com um golo de cada um, com Bebeto a dedicá-lo ao filho que havia nascido dias antes. O filho do craque é Matheus Oliveira, que actualmente veste a camisola do Sporting.

