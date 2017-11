A conta oficial no Twitter do Departamento de Defesa norte-americano partilhou uma mensagem, nesta quinta-feira, na qual se pedia a demissão de três políticos envolvidos em acusações de assédio sexual. E um dos visados é o Presidente Donald Trump. O retweet foi rapidamente apagado e a porta-voz do Pentágono alegou que tudo não passou de um erro, explicando que alguém com acesso à conta partilhou uma mensagem cujo conteúdo não tinha sido aprovado.

O tweet original partiu de uma conta identificada como Proud Resister (Resistente Orgulhoso), que escreveu: “A solução é simples: Roy Moore: Desista das eleições. Al Franken: Renuncie ao Congresso. Donald Trump: Renuncie à presidência. GOP [Partido Republicano]: Pare de fazer do assédio sexual um assunto partidário. É um crime tal como a vossa hipocrisia”. E foi esta a publicação que acabou partilhada na conta oficial do Departamento de Defesa que tem mais de cinco milhões de seguidores.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tweet refere-se às mais recentes polémicas que atingiram a política norte-americana. Moore, que é o actual candidato republicano para as eleições especiais para o Senado no Alabama, foi acusado de assédio contra menores e há figuras e líderes do Congresso republicanos que pedem o seu afastamento da corrida eleitoral. Tal aconteceu também com Al Franken, que é congressista pelo Partido Democrata. Já Trump foi acusado de comportamentos semelhantes durante a campanha presidencial de 2016, quando emergiu um vídeo em que se ouve Trump a usar linguagem menos própria para se gabar das suas conquistas sexuais.

Ainda que muitos tenham desconfiado da autenticidade do retweet em nome do Departamento de Defesa, porque brincadeiras ou erros como este começam a ser recorrentes, a porta-voz do Pentágono viu-se obrigada a esclarecer o assunto: “Um operador autorizado da conta oficial do Twitter do Departamento da Defesa retweetou erradamente conteúdo que não foi aprovado pelo Departamento da Defesa. O operador apercebeu-se rapidamente do erro e apagou-o imediatamente”, escreveu Dana White no Twitter.

PUB