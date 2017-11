O ainda Presidente do Zimbabwe Robert Mugabe fez uma aparição pública na manhã desta sexta-feira, a primeira desde que as forças militares tomaram o controlo do país na madrugada de quarta-feira. Mugabe falou durante uma cerimónia de graduação, numa universidade na capital Harare; segundo a Reuters, foi aplaudido pela plateia.

O Exército quer a saída imediata de Mugabe, Presidente do país africano há 27 anos, mas o nonagenário tem resistido ao exílio inevitável. Segundo a AFP, esta aparição pública é mais uma prova da sua teimosia em abandonar o cargo.

Desde a madrugada de quarta-feira – quando o Exército do país ocupou a televisão estatal e fez várias detenções, naquilo que classificou como uma “transição [de poder] sem sangue” – que Mugabe se encontrava, “a salvo”, em prisão domiciliária. Apesar da azáfama das negociações entre o Exército e o líder do país, relacionadas com a sua sucessão, os militares negaram que se tratava de um golpe de Estado.

A cerimónia é uma tradição anual de Robert Mugabe. Envergando o traje académico, o líder de há quase quatro décadas oficializou a abertura da cerimónia e juntou-se aos estudantes enquanto se cantava o hino nacional.

