Um tribunal belga decidiu adiar a decisão sobre o pedido de extradição feito pela justiça espanhola para o ex-líder catalão Carles Puigdemont e quatro ex-conselheiros do governo autónomo.

Os advogados dos dirigentes destituídos vão ser ouvidos numa audiência a 4 de Dezembro, decidiu também o juiz do tribunal de primeira instância de Bruxelas. A decisão final do tribunal deverá ser conhecida entre oito a dez dias depois da audiência, disse um dos advogados de Puigdemont, Álvaro Sánchez.

Madrid emitiu um pedido de extradição junto das autoridades belgas para poder julgar Puigdemont e os ex-conselheiros, acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos, na sequência da declaração unilateral de independência da Catalunha.

Puigdemont e alguns membros da Generalitat estão na Bélgica desde 30 de Outubro, quando foram destituídos pelo Governo espanhol.

O adiamento do tribunal belga está relacionado com novos pedidos de informação feitos junto da justiça espanhola sobre as condições de detenção que aguardam os cinco ex-dirigentes catalães.

