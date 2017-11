As forças iraquianas tomaram a cidade fronteiriça de Rawa, a última que se mantinha sob controlo do Daesh, o grupo jihadista que chegou a ocupar um vasto território entre o Iraque e a Síria. A reconquista de Rawa assinala o colapso total da presença do grupo no Iraque.

O tenente-general Abdul Ameer Rasheed Yarallah anunciou esta sexta-feira que "a bandeira iraquiana foi hasteada nos edifícios" da cidade de Rawa, nas margens do rio Eufrates e a Noroeste de Bagdad.

Os exércitos que têm lutado contra o grupo que proclamou um "califado" que chegou a abranger uma área onde viviam quase oito milhões de pessoas esperam agora uma intensificação das chamadas tácticas de guerrilha urbana, combinando ataques esporádicos e a utilização de engenhos explosivos.

Na semana passada o Exército sírio também declarou a vitória sobre o Daesh, depois de recuperar o controlo da cidade fronteiriça de Albu Kamal. Porém, nos últimos dias, os jihadistas conseguiram infiltrar-se de novo na cidade, explica a Reuters.

