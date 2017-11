Uma pessoa morreu nesta sexta-feira na sequência da colisão de uma viatura ligeira com a bicicleta em que seguia, em Gondemaria, concelho de Ourém, distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Do acidente, que ocorreu às 8h14, resultaram ainda ferimentos ligeiros no condutor da viatura, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

No local estiveram os bombeiros de Ourém, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Leiria, o veículo de suporte imediato de vida da unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR, num total de 12 operacionais e seis viaturas, acrescentou.

