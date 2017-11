Para levar à letra

Lisboa, Museu de Lisboa - Teatro Romano, Santo António e Palácio Pimenta

Até 19 de Novembro

Aqui as palavras não são levadas pelo vento. São descobertas, celebradas, contadas, cantadas, interpretadas. Aos núcleos Teatro Romano, Santo António e Palácio Pimenta do Museu de Lisboa chegam histórias para todas as idades. Contos, lendas e lengalengas, servidos com música, jogos, dança, escárnio e muitas curiosidades, e desfiados por nomes como Mariana Norton, Luiz Caracol, Rodrigo Costa Félix, Rodolfo Castro, Matia Losego, Ana Martins, Cristina Taquelim ou Patrícia Muller. D’O Soldado Fanfarrão ao Santo António, passando pelo imperador Nero, pelo fado, pelas gentes de Lisboa ou por Alexandre Herculano. Verdadeiras ou inventadas, em lugares escondidos e palcos inusitados. Assim se soletra a primeira edição da Festa das Palavras.

Horário: sábado, a partir das 10h; domingo, a partir das 10h30.

Bilhetes a 3€ (dia/núcleo) e 5€ (passe geral)

Programa completo em www.museudelisboa.pt

Foto Reuters/Anthony Bolante

Sem filtros

Porto, Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Dias 18 e 19 de Novembro

A primeira CannaDouro - Feira Internacional de Cânhamo do Porto chega ao Centro de Congressos da Alfândega da Invicta com o propósito de “promover um debate alargado sobre a utilização de cânhamo nas vertentes industriais, recreativa e medicinal”. Para além da mostra de empresas e produtos, está programado um ciclo de conferências sobre o processo de transformação da planta (da semente ao produto final), a cultura industrial (em áreas como o vestuário, a alimentação, a cosmética ou a construção ecológica), as aplicações medicinais, os tipos de consumo e o futuro da cannabis em Portugal e na União Europeia. Exposições, workshops e as Dope Sessions com curadoria do músico Bezegol completam o cartaz da CannaDouro, cujo nome evoca o passado histórico do rio como rota de passagem e transformação do cânhamo em cordas e velas para as naus e caravelas portuguesas.

Horário: sábado e domingo, das 11h às 20h.

Bilhetes a 5€ (dia), 8€ (passe). A entrada é reservada a maiores de 18 anos.

Programa completo em www.cannadouro.pt

Foto DR

À mesa com azeite

Vila Nova da Barquinha

Até 10 de Dezembro

O azeite é o convidado de honra da mostra gastronómica que decorre até 10 de Dezembro e pretende divulgar e promover o produto e os benefícios para a saúde associados ao seu consumo. Este ano, são dez os restaurantes que se juntam à iniciativa. Na ementa, há petingas no forno com azeite, bacalhau à lagareiro, sopa de couve com feijão e polvo à lagareiro, entre muitas outras receitas bem regadas com o ingrediente obrigatório. A tradição conta já com 17 anos, mas a inspiração vem de longe: vai beber à memória da produção e dos lagares locais, cuja importância está representada por duas oliveiras frutadas no brasão da vila ribatejana.

Restaurantes aderentes: Recanto da Barquinha, Ribeirinho, Soltejo, Tasquinha da Adélia, Trindade, Stop (Atalaia), Almourol (Tancos), Carroça, Chico e Café Estrela (Praia do Ribatejo)

Foto

Com vista para Macau

Lisboa, Museu do Oriente

Até 7 de Janeiro

O Museu do Oriente propõe uma viagem pela história do ex-território português através da fotografia. Em exposição estão cerca de 120 imagens, das mais antigas às mais modernas, captadas por fotógrafos amadores e profissionais, e seleccionadas por Rogério Beltrão Coelho. No conjunto, contam a história de Macau ao longo de um século, mostrando as tradições, vivências quotidianas e evolução das comunidades, mas também documentando episódios marcantes da vida política e social. Entre estes, é possível espreitar a passagem de nomes como Henrique Galvão, Gomes da Costa, Orson Welles ou Clark Gable, as comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia ou as primeiras travessias aéreas entre Lisboa e o território que esteve sob administração portuguesa durante mais de 400 anos. Macau. 100 Anos de Fotografia conta-nos como foi.

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (sexta até às 22h, com entrada gratuita a partir das 18h). Dia 24 de Novembro, às 18h30, visita guiada por Rogério Beltrão Coelho, comissário da exposição.

Bilhetes a 6€

Foto Ilustração de Sara Feio

Todos os riscos vão dar a Braga

Braga, Casa dos Crivos, Museu da Imagem, Edifício do Castelo e Claustros da Rua do Castelo

Até 25 de Novembro.

Na cidade minhota prossegue a segunda edição do festival dedicado à arte da ilustração. Além das exposições, o programa do Braga em Risco compreende um colóquio, apresentações de livros, um mercado, visitas guiadas, concertos, peças de teatro, cinema, oficinas e animação de rua. No mapa de artes e criatividade, espalhado por vários espaços e com O Outono como tema, traçam-se trabalhos de artistas como a italiana Anna Forlati, o espanhol Marcos Guardiola ou os portugueses Ana Biscaia, Mafalda Milhões, Marta Torrão, Sara Feio, Sebastião Peixoto, Teresa Cortez, Paulo Galindro e Yara Kono. A curadoria é de Pedro Seromenho.

Foto Miguel Manso

A destilar

Lourinhã

Até 26 de Novembro

Tem a honra e a graça de ser “a única Região Demarcada do país exclusivamente dedicada à produção de aguardentes”. E é para a celebrar que a vila promove a 6.ª edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC [Denominação de Origem Controlada] da Lourinhã, em parceria com a Adega Cooperativa da Lourinhã e a Quinta do Rol. A mesa está posta nos 15 restaurantes aderentes, com receitas que vão do tradicional ao moderno. A ideia é dar a conhecer o produto da terra nas mais variadas formas e combinações: num cocktail, no peixe marinado, nas gambas flamejadas, em saladas, no spaghetti al nero di gamberi, no pastelão de batata-doce com bacon aromatizado, na mousse de chocolate, no pudim de café, no cheesecake de caramelo e ananás ou no pudim de pêra-rocha. Estas são apenas algumas das iguarias que prometem deixar água (e aguardente) na boca.

Restaurantes aderentes: Areal Beach Bistrot by Chakall, Barracão do Petisco, Chico Neto, Jardim Cervejaria, Vista Mar by Noiva do Mar, Paraíso do Foz, Pizzaria da Praia, Pizza & Companhia, Castelo, Dom Lourenço, Os Severianos, Pão de Ló, Pão Saloio, Sports Bar Restaurante e Hamburgueria e 100 Pratus.

Foto WhiteVoid

Um festival de luzes

Loulé, Mercado Municipal, Igreja São Francisco, Cerca do Convento do Espírito Santo, Convento de Santo António e Cine-Teatro Louletano

De 24 a 26 de Novembro

Durante três dias, Loulé tem mais luz. A culpa é do festival Luza e das instalações espalhadas pela cidade, que convidam os visitantes para uma experiência luminosa. Produzido pela ByBeau e pela Eventor’s Lab, em colaboração com a câmara municipal, o projecto dá uma nova cara a ruas e monumentos com recurso a obras em video mapping, criações de areia, design e luzes, muitas luzes. Os trabalhos são assinados por artistas portugueses e por talentos vindos de Espanha, Escócia, França, Japão, Polónia, Reino Unido e Alemanha. WhiteVoid, Beau McClellan, Felipe Mejías, Foundry, Grandpa’s Lab, Boris Chimp 504, Atsara, Musson + Retallick e Plex Noir são alguns dos nomes convocados. Um dos pontos altos do evento é a Torch Light Parade (dia 24, às 18h30), onde o público é convidado a fazer parte de uma instalação de duas mil tochas acesas, uma criação interactiva que não esquece a vertente solidária: a participação requer um donativo mínimo de 1€, que reverte para a Casa da Primeira Infância.

Horário: sexta, das 18h30 às 00h30; sábado, das 10h às 00h30; domingo, das 10h às 24h.

Grátis

