Depois de uma travessia no deserto, com a indústria automóvel a refectir a crise sentida em todas as bolsas, o número de carros matriculados ao longo de 2016 animou o sector e, este ano, tudo indica que o cenário positivo se repita: até Outubro de 2017, foram matriculados 187.450 veículos ligeiros de passageiros, o que representa um crescimento de 7,8% relativamente ao período homólogo de 2016. Face a estes números, torna-se mais fácil perceber o crescimento de inscritos para Carro do Ano, que duplicou entre os dois anos.

O Essilor Carro do Ano 2018/Troféu Volante de Cristal, que chega à sua 34.ª edição, tem como objectivo escolher os melhores automóveis do mercado português, apoiando-se nas avaliações de um painel composto por jornalistas automóveis em representação de quase uma vintena de órgãos de comunicação social. Em análise, parâmetros como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental. O período de testes dinâmicos estende-se até 15 de Janeiro. Os sete finalistas deverão ser conhecidos ainda durante o primeiro mês do ano, com a votação final e divulgação reservadas para os últimos dias de Fevereiro.

Além do galardão Carro do Ano, há prémios a atribuir entre seis classes: Citadinos (Kia Picanto, Nissan Micra, Seat Ibiza, Suzuki Swift, Volkswagen Polo), Desportivos (Audi RS3, Honda Civic Type R , Hyundai i30 N, Kia Stinger, Mazda MX-5 RF, Volkswagen Golf GTI), Ecológico (Hyundai Ioniq Electric , Hyundai Ioniq Plug-In , Kia Niro PHEV), Executivo (Audi A5, BMW 520 D, Opel Insignia, Volkswagen Arteon), Familiar (Hyundai i30 SW, Honda Civic) e SUV/Crossover (Audi Q5, Citroën C3 Aircross, Hyundai Kauai, Kia Stonic, Mazda CX 5, Opel Crossland X, Peugeot 5008, Seat Arona, Škoda Kodiaq, Volkswagen T-Roc, Volvo XC60).

Serão ainda seleccionados cinco dispositivos inovadores que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

A iniciativa, promovida pelo semanário Expresso e pelo canal televisivo SIC/SIC Notícias, mantém este ano o formato de júri que inclui membros permanentes e convidados, numa busca pela pluralidade de opiniões. Assim, há 14 membros permanentes e três convidados — para a edição de 2017/18 foram incluídos os sites Automonitor e Digital Motores e a revista Exame Informática. Entre o júri permanente, a registar a entrada dos canais televisivos RTP e TVI e da revista Caras. O restante júri é composto pela revista especializada Carros e Motores, o site Razão Automóvel, pelo desportivo Record, pelos generalistas Correio da Manhã, Expresso e PÚBLICO, pelo económico Jornal de Negócios, revistas do ACP e Visão e rádio Renascença/RFM.

Em 2017, o Peugeot 3008, servido pelo 1.6 BlueHDi 120 EAT6 e com equipamento Allure, conquistou o título de Carro do Ano, sucedendo ao Opel Astra. Para Citadino do Ano foi escolhido o Citroën C3 PureTech 110 Shine, enquanto no Familiar do Ano o Renault Mégane dCi 130 GT Line conseguiu convencer. Para Carrinha do Ano foi seleccionada a Volvo V90 D4 190cv Geartronic e o Seat Ateca 1.6 TDI Style S&S 115cv conquistou o SUV/Crossover do Ano. Por fim, para receber o prémio Ecológico do Ano foi eleito o Hyundai Ioniq HEV Hybrid Tech.

