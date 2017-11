A Sonae Capital formalizou esta sexta-feira, 17 de Novembro, um acordo para a compra da sociedade dona dos oito ginásios da marca Pump existentes no país, localizados no distrito de Lisboa e em Faro. A sociedade a adquirir pela Sonae Capital é a About, não sendo adiantado quem são os vendedores da “totalidade do capital e direitos de voto” da dona dos Pump.

A Sonae Capital, já detentora de 17 clubes de fitness Solinca (segundo a informação do site), adianta em comunicado hoje emitido ao mercado, que “o preço de transacção compreende uma componente fixa de 8,6 milhões de euros”, montante a ser actualizado aquando da conclusão do negócio, “em função do valor da dívida externa”.

O valor a pagar pela Sonae Capital é ainda acrescido de uma componente variável e diferida associada “à concretização do plano de expansão da rede de fitness clubs no horizonte de um ano”.

O negócio está sujeito à aprovação da Autoridade da Concorrência, adianta ainda o comunicado da Sonae Capital, do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO)

