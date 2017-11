Portugal reembolsou antecipadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI) em mais 2,78 mil milhões de euros, anunciou o Ministério das Finanças nesta sexta-feira, em comunicado.

O pagamento da parcela, que vencia entre Junho de 2020 e Maio de 2021, foi realizado na quinta-feira e, com ele, "ficam liquidados 76% do empréstimo do FMI", no montante de 26,3 mil milhões de euros.

O gabinete de Mário Centeno acrescenta ainda que durante este ano foram já pagos 9012 mil milhões de euros, o que representa "o valor máximo amortizado, em termos anuais, até à presente data".

Segundo a fonte, o plano de amortizações antecipadas do FMI continuará a ser implementado em 2018.

"O reembolso antecipado ao FMI contribui decisivamente para a melhoria da sustentabilidade da dívida, reduzindo o custo desta e permitindo, simultaneamente, uma gestão dos pagamentos mais equilibrada e o aumento da maturidade média", sinaliza.

