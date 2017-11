Mário Centeno iniciou esta sexta-feira o debate parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) com uma crítica forte contra o que disse ser “visões miópicas que olham apenas para o amanhã próximo”, uma mensagem que surge no momento em que o executivo discute com os partidos à sua esquerda a adopção de medidas de alteração do OE2018 e negoceia com os sindicatos dos professores eventuais alteração na carreira. A estes últimos disse: “não existem efeitos retroactivos” na contagem do tempo para o descongelamento das carreiras.

O ministro das Finanças salientou na sua intervenção por diversas vezes a importância de o país ter conseguido sair do Procedimento por Défice Excessivo, algo que considera “uma vitória de todos os portugueses”. “Quem o pretender colocar em causa não terá o apoio do Governo”, afirmou.

“Temos de manter estes compromissos, não o fazer é colocar em causa o esforço dos portugueses. Não contem connosco para isso”, acrescentou ainda o ministro, passando a ideia de existência de dificuldades na obtenção de acordos em relação a medidas de alteração à proposta de Orçamento do Estado.

Será esta sexta-feira que termina o prazo para os partidos apresentarem no Parlamento as propostas de alteração ao OE que querem ver discutidas na especialidade. Decorrem neste momento discussões envolvendo Governo, PS, Bloco de Esquerda e PCP, sobre quais as medidas que terão maioria parlamentar para serem aprovados, incluindo algumas que podem conduzir a acréscimos de despesa ou reduções de receita.

Para além disso, estão a ser discutidas com os sindicatos do sector da educação questões relacionadas com o descongelamento das progressões nas carreiras, com os representantes dos professores a defenderem, para efeito de progressões, a contagem do tempo entre 2010 e 2017, período em que esteve em vigor o congelamento.

Mário Centeno pareceu fechar, na sua intervenção, a porta a essa possibilidade, afirmando que “não existem efeitos retroactivos” e que o que acontece agora é que “é retomada a contagem do tempo nas carreiras em que esse é o factor determinante”. “Nas carreiras em que o tempo conta, o que este orçamento faz é repor o cronómetro a funcionar, cumprindo o que prometemos e o que está no programa do Governo”, disse.

