O corte de 10% aplicado ao subsídio de desemprego a partir do sétimo mês de pagamento vai desaparecer a partir de Janeiro. A medida foi dada como certa pelo Bloco de Esquerda nesta sexta-feira à noite, mas já antes o PCP tinha garantido que havia acordo com o Governo para acabar com uma medida imposta durante o período da troika.

Os dois partidos apresentaram uma proposta de aditamento ao Orçamento do Estado para 2018 no sentido de “eliminar a redução de 10% no montante diário do subsídio de desemprego efectuado após 180 dias da sua concessão”.

A medida entra em vigor a 1 de Janeiro de 2018 e aplica-se a quem está a receber subsídio, assim como aos trabalhadores que aguardam o deferimento da prestação.

O fim do corte de 10%, explica o BE, “alarga a eliminação do corte que tinha já sido aprovada para os desempregados que recebem uma prestação de valor inferior a um Indexante de Apoios Sociais”, ou seja, inferior a 421,32 euros.

