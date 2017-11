A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) detectou cerca de 1500 situações irregulares numa acção inspectiva nacional para segurança e saúde no trabalho, que incidiu sobre 800 empresas e 6500 trabalhadores, segundo informações divulgadas esta sexta-feira.

Em comunicado, a ACT informa que em causa está "um conjunto de acções inspectivas, em todo o país, com o objectivo de ser interiorizada e integrada, na gestão das empresas, a importância de uma gestão efectiva de segurança e saúde no trabalho, principalmente nas micro e pequenas empresas", realizadas em Setembro passado.

Estas acções abrangeram 800 companhias, acrescenta a entidade, especificando que "os 218 inspectores envolvidos notificaram imediatamente as empresas para corrigir cerca de 1500 situações que estavam irregulares neste âmbito e advertiu as empresas em cerca de 250 situações".

Isto porque, segundo a ACT, constatou-se que "92% [das empresas inspeccionadas] recorre a empresas externas para organização das actividades de segurança e saúde no trabalho — três das quais não se encontravam autorizadas para o efeito —, e muito poucas empresas recorrem à possibilidade de designar um trabalhador para desenvolvimento daquelas actividades".

Por entender que "a mudança dos locais de trabalho em Portugal é uma prioridade", este organismo garante que vai continuar a realizar acções semelhantes junto das empresas do país visando que "seja interiorizada, por todos, uma verdadeira cultura de segurança nos locais de trabalho".

