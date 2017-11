Cristiano Ronaldo considera que a suspensão de cinco jogos no início da temporada da liga espanhola o afectou, mas não se mostrou preocupado com a incapacidade goleadora no campeonato, ao serviço do Real Madrid. "As coisas vão mudar, não estou preocupado", afirma o avançado português, numa entrevista publicada, nesta sexta-feira, no jornal desportivo francês L'Équipe.

Ronaldo, cuja filha Alana Martina nasceu esta semana, garante que aquele momento menos bom em termos desportivos não o impede de "trabalhar da mesma forma" com "a mesma ética de trabalho", lamentando que seja julgado apenas com base no facto de marcar golos ou não. "Vêem-me como uma máquina de golos", ironiza.

"Não me julguem mais pelo feito de marcar, que às vezes nem é o mais importante. Aceito as críticas, mas não estou de acordo", argumenta, salientando que ainda "é mais estranho" quando até em casa é questionado . "Quando não marco, a minha mãe pergunta-me, o meu filho pergunta-me, a minha irmã e o meu irmão dizem-me: 'mas o que se passa?'. Como se fosse o fim do mundo", referiu.

Cristiano Ronaldo falhou a segunda mão da Supertaça espanhola e os primeiros quatro encontros da liga espanhola, por castigo. O internacional português, "capitão" da selecção nacional, foi expulso frente ao FC Barcelona, na primeira mão daquela final, e depois suspenso por ter empurrado o árbitro. "Estava muito, muito motivado para começar a temporada. Mas quando algumas pessoas nos privam do campo, da expressão... A forma como ocorreu decepcionou-me e entristeceu-me. O que aconteceu nesse dia foi um erro enorme do árbitro", sustenta.

Desde então, Ronaldo marcou um golo na liga espanhola e seis na Liga dos Campeões, ainda assim abaixo do rendimento habitual no ataque do real Madrid.

Sobre eventual conquista da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo disse estar confiante, "como sempre", porque venceu a liga espanhola e a Liga dos Campeões, prova na qual foi o melhor marcador. "Se ganho a Bola de Ouro, perfeito. Se não, continuarei a ser a mesma pessoa", garante.

