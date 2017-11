Rui Vitória dá cavalos a montar a todos os seus jogadores. Depois há quem consiga montar bem e outros que não o fazem. Foi com esta alegoria equestre que o treinador do Benfica respondeu, nesta sexta-feira às perguntas sobre a escassa utilização de dois jogadores apontados como reforços importantes para a equipa — Rafa e Gabriel Barbosa — mas que têm sido pouco utlilizados. Neste sábado, no Estádio da Luz, frente ao Vitória de Setúbal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, é bem provável que o treinador do Benfica ofereça montada a alguns destes “cavaleiros”.

“ As questões do valor dos jogadores não me preocupam”, disse Rui Vitória quando confrontado com o preço de Rafa (mais de 16 milhões de euros) e a cláusula de opção de compra de Gabriel Barbosa (25 milhões). “Vão estar os dois convocados. Se jogam ou não, veremos. Costumamos dizer que o cavalo passa à porta de toda a gente. Depois há quem consiga montar, outras vezes é o treinador que não gosta da forma como montam, mas ao longo da época todos têm oportunidade”, explicou.

E um dos que pode vir a ter um cavalo para mostrar as suas qualidades é Keaton Parks, médio norte-americano da equipa B, cujo nome integra a lista de convocados de Rui Vitória para o encontro com os sadinos. O jogador, de 20 anos, que os “encarnados” contrataram a custo zero no último Verão, beneficia do desgaste de vários jogadores que estiveram ao serviço das respectivas selecções nacionais. Em Portugal desde 2015, ano em que trocou os Liverpool Warriors (EUA) pelo Varzim, Parks tem a possibilidade de cumprir os primeiros minutos com a camisola principal do Benfica. Na II Liga, o norte-americano foi utilizado em 11 partidas, tendo marcado dois golos.

Outro dos possíveis beneficiados é Bruno Varela, já que Svilar e Júlio César não foram convocados por lesão.

Quem não jogará de certeza é Rúben Dias, operado nesta sexta-feira a uma apendicite aguda e com um período de recuperação ainda indefinido.

No V. Setúbal, que com José Couceiro ao leme não perdeu nenhum dos dois últimos duelos que fez contra o Benfica, já estarão à disposição do treinador Bernardo Morgado, Luís Felipe, Semedo e Willyan.

